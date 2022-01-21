Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ: где отдыхали красноярцы в январе
Первые январские дни многие красноярцы провели за границей. Популярными странами стали Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ. Их посетило в 13 раз больше туристов, чем в прошлые зимние праздники.
Как рассказали эксперты компании «МегаФон», эти сраны попали в список популярных новогодних направлений впервые.
Кстати, в этом году за границей новогодние каникулы провели вдвое больше красноярцев, чем в 2021.
Те же, кто решил провести время в России, чаще всего на новогодние каникулы отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Всего более 20% красноярских абонентов «МегаФона» выезжали 1-10 января за пределы региона.
Красноярцы, которые остались в городе, чаще всего выбирали активный отдых и прогулки. Благодаря тому, что температура января оказалась на 10 градусов выше, чем в прошлом году, число жителей, посетивших праздничные локации и пригородные парки выросло на 20%.
Самым любимым местом для длительных прогулок на свежем воздухе, судя по мобильной активности, оказались Столбы.
Чаще всего горожане посещали Торгашинский хребет. Чтобы прогуляться по самой длинной лестнице в стране сюда приехали в 6 раз больше жителей края, чем в прошлом году.
По количеству посетителей лидируют парки — там «зачекинилось» на 15% больше пользователей, чем на елках.
А вот по интернет-активности и звонкам на первом месте новогодние городки. Их посетители общались по телефону, снимали селфи и стримы на фоне праздничных декораций в 1,5 раза больше, чем в зеленых зонах.
Самой популярной новогодней локацией вновь стал остров Татышев, объединивший все основные зимние развлечения.
Главная елка, каток, лыжня и ледовый городок с горками в этом году привлекли больше всего горожан.
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