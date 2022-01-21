Клишас внес в Госдуму законопроект о местном самоуправлении. Земский съезд резко против

Законопроект предусматривает переход «к одноуровневой системе органов местного самоуправления и значительное укрупнение муниципальных образований».

Красноярский сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о местном самоуправлении, который предусматривает значительное укрупнение муниципальных образований за счет ликвидации сельсоветов и других органов местной власти.

Это приведет к уничтожению более 18 тыс. муниципальных образований и разрушению сложившихся вокруг МСУ местных сообществ», — говорится в обращении Земского съезда.

Муниципальные депутаты считают, что укрупнение муниципальных образований приведет к тотальному оттоку населения из малых городов, поселков городского типа, cел и деревень.

Так же, по мнению мундепутатов, опасность законопроекта заключается в том, что «центры принятия решений» окончательно сместятся в сторону представителей государственной власти субъектов федерации — губернаторов, которые «подконтрольны Кремлю».

Такое положение дел лишает местное самоуправление самостоятельности, предусмотренной Конституцией РФ и Европейской хартией о местном самоуправлении», — написано в обращении.

Кроме того, мундепутаты видят опасность в том, что на местах возникнет стазис и стагнация по причине излишней централизации и отсутствии управления «на земле» — решать текущие насущные проблемы придется через бюрократические процедуры в столицах регионов.

Подобное положение неминуемо приведет постоянному цейтноту на уровне региональных властей и на федеральном уровне и, как следствие, к резкому замедлению принятия решений даже по самым малозначительным вопросам, так как большинство вопросов будут замыкаться на глав регионов, а через них непосредственно на президента страны. Вполне реалистичен сценарий, когда вопрос о благоустройстве в сибирском поселке будет поставлен в Москве в администрации президента».

В этих условиях, считают делегаты, «роль избирателей становится ничтожной. Граждане будут лишены возможности самостоятельно решать вопросы местного значения».

Петиция признала законопроект «непродуманным и опасным» для эффективности работы местного самоуправления и органов госвласти, противоречащим принципам разделения властей, изложенным в Конституции РФ, — под этим подписались более 100 муниципальных депутатов из 20 регионов России, присутствовавших на Земском съезде.

Что предлагается изменить, согласно новому законопроекту о местном самоуправлении

1. Ликвидировать штат администраций и советы депутатов как в малых поселениях, так и относительно крупных муниципалитетах, таким образом, чтобы уменьшить количество прямых выборов депутатов. Вопросы местного значения будут решаться на уровне городских или муниципальных округов.

2. Законопроект оставляет «конкурсную комиссию» только для назначения сити-менеджеров (руководителей администраций без статуса главы города). Кандидатов в мэры смогут представлять губернаторы напрямую.

3. Губернаторам дается право «вынести предупреждение» и «объявить выговор» главе муниципального образования за «ненадлежащее исполнение обязанностей». Мэр может быть отстранен по инициативе губернатора.

Законопроект предполагается внедрять постепенно, «подгоняя по месту» на усмотрение властей регионов.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления», — пояснили в Госдуме.

Эксперты считают, что законопроект направлен на укрепление вертикали власти в регионах, что облегчит в том числе и расходы на предвыборные кампании в удаленных от региональных столиц районах.

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