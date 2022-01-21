В Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьники

В Красноярске задержана группа подростков, развлекавшихся рассылкой угроз российским школам и детским садам о минировании. Школьники утверждают, что заказчиков у них нет.

Информация о задержании прошла в ряде федеральных СМИ со ссылкой на телеграм-каналы.

Силовики вычислили школьников через почту, с которой отправлялись угрожающие сообщения. Также подростки делились своими «подвигами» с друзьями.

Свои действия они объяснили желанием пошутить. Телеграм-канал Baza приводит следующее сообщение подростков:

Ну что ж... Сегодня будем играть? Хорошо. Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, 2 автовокзала (Восточный и Междугородний). И железнодорожный вокзал, Злобино. Вы не выполнили моих требований, вчера. Сегодня будем продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам».

Добавим, сообщения о лжеминировании поступали в течение 5 дней. Хулиганы терроризировали как Красноярск, так и другие города России — Екатеринбург, Челябинск, Севастополь. Несколько раз была организована эвакуация учащихся школ, воспитанников детских садов и других учреждений. Сообщение о минировании поступило также в здание красноярского автовокзала.