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В Красноярском крае ликвидируют 25 опасных объектов за счет нацпроекта «Экология»

В Красноярском крае ликвидируют 25 опасных объектов за счет нацпроекта «Экология»
Иллюстрация: aftershock.news

Наш регион будет включен в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология».

#НОВОСТИ

Цель «Генеральной уборки» — ликвидация экологически опасных объектов в стране, 25 из них находятся на территории Красноярского края — бывшие промполигоны, полигоны ТКО и промплощадки.

Три несанкционированные свалки региона уже включены в государственный реестр «объектов накопленного вреда»:

  • полигон лигнинохранилища в Канске,
  • свалка ТКО газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке,
  • свалка ТКО в Енисейске.

Четвертым пунктом планируется внести в госреестр минусинский полигон отходов.

Краю необходимо разработать ПСД на ликвидацию объектов и рекультивацию участков, средства на произведение работ будут выделены из федерального бюджета.

Документы по четырем другим объектам (Железногорск, Иланск, Канск) готовы и направлены в Минприроды РФ, там же на рассмотрении уже находятся заявки от Диксона и Снежногорска.

На остальных объектах проведут дополнительные исследования по оценке их воздействия на окружающую среду.

В ходе инвентаризации свалок на территории Красноярского края станут приоритетными объекты, расположенные:

  • в населенных пунктах
  • признанные обязательными к ликвидации по решению суда.

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Автор: Петр Савельев
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