В Красноярском крае ликвидируют 25 опасных объектов за счет нацпроекта «Экология»
Наш регион будет включен в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология».
Цель «Генеральной уборки» — ликвидация экологически опасных объектов в стране, 25 из них находятся на территории Красноярского края — бывшие промполигоны, полигоны ТКО и промплощадки.
Три несанкционированные свалки региона уже включены в государственный реестр «объектов накопленного вреда»:
- полигон лигнинохранилища в Канске,
- свалка ТКО газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке,
- свалка ТКО в Енисейске.
Четвертым пунктом планируется внести в госреестр минусинский полигон отходов.
Краю необходимо разработать ПСД на ликвидацию объектов и рекультивацию участков, средства на произведение работ будут выделены из федерального бюджета.
Документы по четырем другим объектам (Железногорск, Иланск, Канск) готовы и направлены в Минприроды РФ, там же на рассмотрении уже находятся заявки от Диксона и Снежногорска.
На остальных объектах проведут дополнительные исследования по оценке их воздействия на окружающую среду.
В ходе инвентаризации свалок на территории Красноярского края станут приоритетными объекты, расположенные:
- в населенных пунктах
- признанные обязательными к ликвидации по решению суда.
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