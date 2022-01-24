С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов

Отставание от показателей, достигнутых годом ранее, небольшое, но все же есть.

В 2021 году по железной дороге в Красноярском крае было отправлено 44,5 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Основную долю этого объем занимает уголь — его было отгружено 27,3 млн тонн, что столько же сколько было годом ранее. Также стабильно грузили химикаты и соду — 419,2 тысячи тонн.

По остальным же категориям грузов динамика была разнонаправленной:

нефть и нефтепродукты — 5,3 млн тонн (-19,2 %);

лесные грузы — 2,3 млн тонн (-4,3%);

руда цветная и серное сырье — 1,4 млн тонн (-13,4%);

зерно — 1,2 млн тонн (+7%);

цветные металлы — 968,6 тыс. тонн (+5,8%);

строительные грузы — 809,1 тыс. тонн (-22,7%);

цемент — 737,2 тыс. тонн (+5,7%).

В целом же по КрасЖД (обслуживает магистрали Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей) погрузка в 2021 годах составила 78 млн тонн. Это на 1% меньше, чем годом ранее.

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