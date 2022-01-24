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С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов

С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов
Иллюстрация: company.rzd.ru

Отставание от показателей, достигнутых годом ранее, небольшое, но все же есть.

#НОВОСТИ
В 2021 году по железной дороге в Красноярском крае было отправлено 44,5 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
 
Основную долю этого объем занимает уголь — его было отгружено 27,3 млн тонн, что столько же сколько было годом ранее. Также стабильно грузили химикаты и соду — 419,2 тысячи тонн.
 
По остальным же категориям грузов динамика была разнонаправленной:
  • нефть и нефтепродукты — 5,3 млн тонн (-19,2 %);
  • лесные грузы — 2,3 млн тонн (-4,3%);
  • руда цветная и серное сырье — 1,4 млн тонн (-13,4%);
  • зерно — 1,2 млн тонн (+7%);
  • цветные металлы — 968,6 тыс. тонн (+5,8%);
  • строительные грузы — 809,1 тыс. тонн (-22,7%);
  • цемент — 737,2 тыс. тонн (+5,7%).
В целом же по КрасЖД (обслуживает магистрали Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей) погрузка в 2021 годах составила 78 млн тонн. Это на 1% меньше, чем годом ранее.
 
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В большинстве сегментов грузоперевозок этого типа зафиксирован рост, но его не хватило, чтобы компенсировать падение в двух основных направлениях — лесе и цветмете.

Пассажиропоток КрасЖД постепенно восстанавливается

С начала года, перевозки пассажиров по магистрали ощутимо выросли, но допандемийный уровень пока не достигнут.

КрасЖД оцифровала почти полсотни своих станций

По задумке железнодорожников, это должно увеличить пропускную способность магистрали, а значит и проходящий через нее трафик.

 

Автор: Петр Савельев
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