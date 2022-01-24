С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов
Отставание от показателей, достигнутых годом ранее, небольшое, но все же есть.
В 2021 году по железной дороге в Красноярском крае было отправлено 44,5 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Основную долю этого объем занимает уголь — его было отгружено 27,3 млн тонн, что столько же сколько было годом ранее. Также стабильно грузили химикаты и соду — 419,2 тысячи тонн.
По остальным же категориям грузов динамика была разнонаправленной:
- нефть и нефтепродукты — 5,3 млн тонн (-19,2 %);
- лесные грузы — 2,3 млн тонн (-4,3%);
- руда цветная и серное сырье — 1,4 млн тонн (-13,4%);
- зерно — 1,2 млн тонн (+7%);
- цветные металлы — 968,6 тыс. тонн (+5,8%);
- строительные грузы — 809,1 тыс. тонн (-22,7%);
- цемент — 737,2 тыс. тонн (+5,7%).
В целом же по КрасЖД (обслуживает магистрали Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей) погрузка в 2021 годах составила 78 млн тонн. Это на 1% меньше, чем годом ранее.
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В большинстве сегментов грузоперевозок этого типа зафиксирован рост, но его не хватило, чтобы компенсировать падение в двух основных направлениях — лесе и цветмете.
Пассажиропоток КрасЖД постепенно восстанавливается
С начала года, перевозки пассажиров по магистрали ощутимо выросли, но допандемийный уровень пока не достигнут.
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По задумке железнодорожников, это должно увеличить пропускную способность магистрали, а значит и проходящий через нее трафик.