Память композитора Олега Проститова почтут концертом

Музыкант скончался год назад, на 66-м году жизни. В память о нем симфонический оркестр Красноярска исполнит его произведения.

В Красноярске состоится концерт, посвященный памяти композитора Олега Проститова, который жил и работал в городе.

Уроженец Ставрополя, Проститов переехал в Красноярск в 1979 году. Уже через два года он открыл класс композиции в местном училище искусств, а в 1992-м — в Красноярской государственной Академии музыки и театра (ныне — Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского).

Проститов является автором свыше 40 произведений в различных жанрах. В том числе, гимна Красноярска.

Скончался композитор 22 января 2021 года. Ему было 65 лет.

Концерт памяти Олега Проститова пройдет 12 февраля 2022 года в Малом концертном зале им. И.В.Шпиллера. Начало в 19:00. Красноярский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде) и солистка Ксения Проститова (фортепиано) исполнят произведения автора.