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Память композитора Олега Проститова почтут концертом

Память композитора Олега Проститова почтут концертом
Иллюстрация: unioncomposers.ru

Музыкант скончался год назад, на 66-м году жизни. В память о нем симфонический оркестр Красноярска исполнит его произведения.

#НОВОСТИ
В Красноярске состоится концерт, посвященный памяти композитора Олега Проститова, который жил и работал в городе.
 
Уроженец Ставрополя, Проститов переехал в Красноярск в 1979 году. Уже через два года он открыл класс композиции в местном училище искусств, а в 1992-м — в Красноярской государственной Академии музыки и театра (ныне — Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского).
 
Проститов является автором свыше 40 произведений в различных жанрах. В том числе, гимна Красноярска.
 
Скончался композитор 22 января 2021 года. Ему было 65 лет.
 
Концерт памяти Олега Проститова пройдет 12 февраля 2022 года в Малом концертном зале им. И.В.Шпиллера. Начало в 19:00. Красноярский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде) и солистка Ксения Проститова (фортепиано) исполнят произведения автора.
 
Память композитора Олега Проститова почтут концертом 1
 
Купить билеты можно здесь. Цена - 300-900 рублей.
Автор: Петр Савельев
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