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Краевая больница готовится к пятой волне коронавируса

Краевая больница готовится к пятой волне коронавируса
Иллюстрация: facebook.com/eekorchagin

В ковидных отделениях медучреждения сейчас идет ремонт, в рамках которого проводят дополнительные кислородные линии.

#НОВОСТИ
В Красноярской краевой больнице в преддверии «пятой волны» ремонтируют ковидные отделения. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач ККБ Егор Корчагин.
 
С его слов, сейчас в больнице пациентов немного. И это самое время подготовиться к «очередному подьему госпитальной заболеваемости».
Поэтому сейчас наши инженерные и хозяйственные службы активно приводят в порядок отделения для лечения пациентов. В палатных отделениях и реанимациях инфекционного госпиталя идёт ремонт. Наши инженеры монтируют дополнительные линии снабжения кислородом, идёт ревизия и монтаж противопожарной сигнализации», — написал он.
Также Корчагин обратил внимание на то, что рост количества болеющих на дому уже начался, но госпитализируют пока немногих.
 
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В первый раз мэр Красноярска перенес заболевание осенью позапрошлого года. После этого ему удавалось избегать заражения.

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В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.

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Найдено результатов: 17

 

Автор: Петр Савельев
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