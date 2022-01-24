Краевая больница готовится к пятой волне коронавируса
В ковидных отделениях медучреждения сейчас идет ремонт, в рамках которого проводят дополнительные кислородные линии.
Поэтому сейчас наши инженерные и хозяйственные службы активно приводят в порядок отделения для лечения пациентов. В палатных отделениях и реанимациях инфекционного госпиталя идёт ремонт. Наши инженеры монтируют дополнительные линии снабжения кислородом, идёт ревизия и монтаж противопожарной сигнализации», — написал он.
В первый раз мэр Красноярска перенес заболевание осенью позапрошлого года. После этого ему удавалось избегать заражения.
Красноярский край готовится к «Омикрону»
В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.
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В Красноярский край доставили экспресс-тесты на COVID-19
В Красноярский край доставили более 80 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Сегодня их развозят по поликлиникам и больницам нашего региона.19.01.2022Новости ДККрасноярск
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Сергей Ерёмин повторно заразился ковидом и ушел на самоизоляцию
В первый раз мэр Красноярска перенес заболевание осенью позапрошлого года. После этого ему удавалось избегать заражения.19.01.2022Новости ДККрасноярск
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Красноярский край готовится к «Омикрону»
В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.19.01.2022Новости ДККрасноярск
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Власти готовятся к волне «омикрона». Мишустин рекомендовал тотальную удаленку
На заседании совета по борьбе с COVID обсудили рост заболеваемости и готовность медучреждений к наплыву людей. Губернаторам посоветовали взять линию «122» под контроль, компаниям — вспомнить удаленку.18.01.2022Новости ДКЕкатеринбург
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В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»
В качестве причины власти называют более чем двукратный рост заболеваемости COVID-19. В том числе, распространение его нового штамма