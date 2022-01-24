Краевая больница готовится к пятой волне коронавируса

В ковидных отделениях медучреждения сейчас идет ремонт, в рамках которого проводят дополнительные кислородные линии.

В Красноярской краевой больнице в преддверии «пятой волны» ремонтируют ковидные отделения. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач ККБ Егор Корчагин.

С его слов, сейчас в больнице пациентов немного. И это самое время подготовиться к «очередному подьему госпитальной заболеваемости».

Поэтому сейчас наши инженерные и хозяйственные службы активно приводят в порядок отделения для лечения пациентов. В палатных отделениях и реанимациях инфекционного госпиталя идёт ремонт. Наши инженеры монтируют дополнительные линии снабжения кислородом, идёт ревизия и монтаж противопожарной сигнализации», — написал он.

Также Корчагин обратил внимание на то, что рост количества болеющих на дому уже начался, но госпитализируют пока немногих.

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