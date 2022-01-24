Треть красноярцев вернулись на работу в плохом настроении
Больше 30% жителей Красноярского края признались, что вышли на работу после новогодних каникул в плохом настроении, такие данные приводят эксперты службы исследований hh.ru.
Это, в основном, учителя и преподаватели, hr-специалисты и производственники.
Еще 30% жителей нашего региона вышли работать в хорошем настроении, а 32% — в таком же, в каком уходили на каникулы - обычном.
Самыми позитивно настроенными оказались представители высшего менеджмента и продаж.
В целом же, согласно данным hh.ru, больше половины жителей Красноярского края рассказали, что им пришлось выйти на работу с период новогодних каникул. При этом почти 40% респондентов отметили, что занимались делами время о времени и только 16% признались, что работали все праздники.
Чаще других на работу выходили представители профсферы производства (31%), продаж (25%) и административный персонал (21%).
Отдыхали на новогодних каникулах 45% жителей региона. 15% красноярцев путешествовали. Чаще других — госслужащие, управленцы и руководители, специалисты по продажам, сотрудники из сферы науки и образования, маркетологи).
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