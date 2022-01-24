КЭФ-2022: программа форума будет построена вокруг «зеленой» экономики

Программа рассчитана на два дня. В ней запланировано пять основных направлений для обсуждения.

Центральной линией деловой программы Красноярского экономического форума 2022 года станет экология. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Форум „Сибирь: экономика будущего“ будет посвящен обсуждению приоритетных вопросов экологии, „зелёной“ экономики, российской практики применения принципов ESG, а также развитию ресурсного потенциала Сибири», — говорят чиновники.

В программе КЭФ-2022 заявлено пять основных треков, которые будут проходить в виде стратегических и форсайт-сессий, экспертных интервью и дискуссий, а также открытых диалогов российских и зарубежных экспертов.

Рассчитана деловая программа на два дня — 3 и 4 марта. Подробнее ознакомиться с ее архитектурой можно здесь .

Добавим, что центральной площадкой КЭФ-2022 станет Сибирский федеральный университет. Для участия нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь .

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Оставить «зеленый» след

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