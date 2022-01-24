Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
77,36
87,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КЭФ-2022: программа форума будет построена вокруг «зеленой» экономики

КЭФ-2022: программа форума будет построена вокруг «зеленой» экономики
Иллюстрация: vk.com/krasnoforum

Программа рассчитана на два дня. В ней запланировано пять основных направлений для обсуждения.

#НОВОСТИ
Центральной линией деловой программы Красноярского экономического форума 2022 года станет экология. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
Форум „Сибирь: экономика будущего“ будет посвящен обсуждению приоритетных вопросов экологии, „зелёной“ экономики, российской практики применения принципов ESG, а также развитию ресурсного потенциала Сибири», — говорят чиновники.
В программе КЭФ-2022 заявлено пять основных треков, которые будут проходить в виде стратегических и форсайт-сессий, экспертных интервью и дискуссий, а также открытых диалогов российских и зарубежных экспертов.
 
Рассчитана деловая программа на два дня — 3 и 4 марта. Подробнее ознакомиться с ее архитектурой можно здесь.
 
Добавим, что центральной площадкой КЭФ-2022 станет Сибирский федеральный университет. Для участия нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.
 
Читайте также:
КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума

На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.

КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу

XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.

Оставить «зеленый» след

Ключевым критерием устойчивого развития компаний сегодня является эффективность их экологических стратегий. Об этом российские и зарубежные эксперты говорили на площадках ПМЭФ.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьникиВ Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьники
  • Суд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗОСуд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗО
  • Бизнесмен-строитель Владимир Егоров отметил день рождения в еще не открывшемся ресторанеБизнесмен-строитель Владимир Егоров отметил день рождения в еще не открывшемся ресторане
  • Сын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДДСын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДД
  • В состав олимпийской сборной России вошли 11 красноярцевВ состав олимпийской сборной России вошли 11 красноярцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.