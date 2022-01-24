Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратила внимание на воздух в Минусинске

Глава надзорного ведомства написала в Instagram, что будет планировать график поездок по самым проблемным с точки зрения экологии местам. Пост активно начали комментировать жители Минусинска.

Минусинцы жаловались на неприятный запах и рассказывали, что над городом постоянно висит дымка.

«Жители уже не просят, а требуют помощи! Я получила массу жалоб на режим „черного неба“, в городе нечем дышать. Источником загрязнения может быть печное отопление. Это не наша компетенция, но мы подключимся к решению проблемы», — написала Светлана Радионова в Instagram.

Пост, в котором она сообщила о планах посетить города со сложной экологической ситуацией, был опубликован неделю назад. Светлана Радионова призвала всех горожан рассказывать об экологической ситуации в своём городе.

Более 80% комментариев под постом были написаны жителями Минусинска, люди жаловались, что город задыхается в угольном дыму, и эта экологическая проблема не решается много лет.

В Минусинске около 12 тысяч частных домовладений, большая часть которых отапливается бурым углем. Также на территории города работают 110 промышленных объектов, которые имеют 612 источников загрязнения атмосферного воздуха.

Светлана Родионова рассказала, что они соберут необходимую информацию и передадут ее в профильные службы.

«Право на чистый воздух есть у всех», — заключила она.

Последний раз режим «черного неба» в городе вводили 20 января, тогда специалисты советовали жителям ограничить свое пребывание на улице.

Обновлено в 15.04: В ряде СМИ появилось сообщение, что Светлана Радионова прилетела в Минусинск. Однако, как пояснили DK.RU в пресс-службе правительства региона, это не так. В Красноярский край глава Росприроднадзора не прилетала.

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