Резкий рост заболеваемости в 5 раз: в Туве собираются ужесточить меры против COVID-19
В связи с резким ростом заболеваемости главный санитарный врач республики Людмила Салчак внесла ряд предложений по вводу мер, направленных на предотвращение массового распространения Covid-19.
На сегодня зарегистрирован резкий рост заболеваемости в 5,1 раз. За прошлую неделю в Туве регистрировали в среднем 103 случая заболевания в день.
Самое большое количество заболевших зафиксировано в городе Кызыле.
Чтобы стабилизировать ситуацию, главным санитарным врачом республики предложено с 25 января до 7 февраля 2022 года:
- перевести на дистанционное обучение школьников с 1 по 8 классы, студентов средних учебных заведений;
- временно приостановить работу детских дошкольных учреждений, в каждом дошкольном учреждении обеспечить функционирование дежурных групп;
- временно приостановить плановую работу медицинских организаций в целях обеспечения полного комплекса медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с переводом медицинских организаций на экстренный формат работы.
Кроме того, до 1 апреля предлагается приостановить работу учреждений культуры, спорта, допобразования для детей и взрослых, салонов красоты, автошкол, домов отдыха и пансионатов, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Как отмечают в Роспотребнадзоре республики, заболевают разные группы населения, но больше всего — дети до 17 лет и лиц 30-49 лет.
В основном, инфицирование происходит через близкий контакт в семьях — таким образом заболевают более 70%.
В настоящее время на контроле находится 931 очаг заболевания и под медицинским наблюдением находится 1050 человек.
В Красноярском крае тоже готовятся к наплыву заболевших коронавиурсом. В Красноярской краевой больнице в преддверии «пятой волны» ремонтируют ковидные отделения.
Главврач ККБ Егор Корчагин отметил, что рост количества болеющих на дому уже начался, но госпитализируют пока немногих.
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