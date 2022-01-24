Школьники, которые неделю «минировали» учебные заведения, хотели сорвать контрольную
Сейчас двое 17-летних подростков, которые сообщали о массовых минированиях школ и детских садов, находятся под арестом. Следственный комитет показал кадры с задержанными школьниками.
Как сообщают следователи, один из подростков не хотел посещать учебное заведение и решил сорвать контрольную работу. Поэтому послал ложные сообщения о минировании.
Как рассказали сотрудники силовых структур, школьники учились хорошо, один из них был отличником, даже претендовал на медаль.
«По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний житель города Красноярска в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ города Красноярска и других организаций», — сообщают следователи .
24 декабря неизвестные через электронную почту отправили ложные сообщения о минировании школ и других организаций в Красноярске и Красноярском крае.
«В дальнейшем, действуя по той же схеме, с 13 по 19 января 2022 года они также направили ложные данные об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города и края», — отмечают в СК.
Сейчас в квартирах у подозреваемых изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений.
Напомним, в Красноярске в течение 6 рабочих дней происходила беспрецедентная эвакуация образовательных учреждений начального и среднего уровней из-за почтовых рассылок о минировании.
По каждому такому электронному сообщению было возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Читайте также:
-
Школы Красноярска больше не будут эвакуировать
После того, как учебные заведения взяли под круглосуточную охрану, власти решили не реагировать эвакуацией на сообщения о минировании.
-
Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»
Волна псевдоминирований школ и прочих учреждений очередной раз накрыла Красноярск. Чтобы не ломать учебный процесс некоторые школы перешли на удаленный формат обучения.
-
Красноярскому краю выделят деньги на ремонт школ
Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.
-
«Сообщили о минировании»: в Красноярске эвакуируют людей из торговых центров
По неофициальной информации, происшествие коснулось пяти ТРЦ, нескольких гипермаркетов и еще ряда организаций. Власти произошедшее пока не комментируют.