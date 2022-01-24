Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
77,36
87,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы оценили доступность высокооплачиваемой работы на 2,47 балла из 5

Красноярцы оценили доступность высокооплачиваемой работы на 2,47 балла из 5
Иллюстрация: drive2.ru

В рейтинге миллионников по доступности высокооплачиваемой работы, составленном порталом Superjob, Красноярск занял шестое место из 15.

#НОВОСТИ

Как сообщают авторы исследования, основанного на мнении жителей городов, краевой центр набрал 2,47 балла из 5 возможных.

На первом месте в рейтинге Москва (2,8 балла), далее идут Екатеринбург (2,57), Пермь (2,56), Санкт-Петербург (2,54), Казань (2,50), Красноярск (2,47), Самара (2,42) и Новосибирск (2,38). Замыкает топ-10 Воронеж (2,29). Аутсайдерами списка стали Омск (2,09) и Волгоград (1,89).

Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности и высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5», - комментируют в пресс-службе Superjob.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.

Время проведения: 1—21 января 2022 года.

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет.

Размер выборки: 9 тыс. респондентов — по 1 тыс. из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

_____________
Читайте также

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьникиВ Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьники
  • Суд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗОСуд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗО
  • Бизнесмен-строитель Владимир Егоров отметил день рождения в еще не открывшемся ресторанеБизнесмен-строитель Владимир Егоров отметил день рождения в еще не открывшемся ресторане
  • Сын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДДСын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДД
  • В состав олимпийской сборной России вошли 11 красноярцевВ состав олимпийской сборной России вошли 11 красноярцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.