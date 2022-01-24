Красноярцы оценили доступность высокооплачиваемой работы на 2,47 балла из 5
В рейтинге миллионников по доступности высокооплачиваемой работы, составленном порталом Superjob, Красноярск занял шестое место из 15.
Как сообщают авторы исследования, основанного на мнении жителей городов, краевой центр набрал 2,47 балла из 5 возможных.
На первом месте в рейтинге Москва (2,8 балла), далее идут Екатеринбург (2,57), Пермь (2,56), Санкт-Петербург (2,54), Казань (2,50), Красноярск (2,47), Самара (2,42) и Новосибирск (2,38). Замыкает топ-10 Воронеж (2,29). Аутсайдерами списка стали Омск (2,09) и Волгоград (1,89).
Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности и высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5», - комментируют в пресс-службе Superjob.
Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.
Время проведения: 1—21 января 2022 года.
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет.
Размер выборки: 9 тыс. респондентов — по 1 тыс. из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.
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