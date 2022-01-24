В Красноярске выросли цены на эскимо
Цены на мороженое в Красноярском крае выросли на 10,4% — сообщает Красноярскстат.
24 января отмечается Международный день эскимо. Специально к примечательной дате Красноярскстат подготовил тематический обзор.
По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в Красноярском крае в 2020 году один житель за год в среднем съедал 2 кг молочного мороженого.
По сравнению с 2015 годом среднедушевое потребление этого продукта выросло на 7,7%. Горожанин съедал в среднем 2,1 кг холодного десерта в год, в то время как сельский житель — 1,4 кг» , — сообщили аналитики.
Большее потребление мороженого показали домохозяйства, состоящих из трех человек — 2,2 кг на человека в год — это 10,2% больше, чем в среднем по региону.
Средняя цена 1 кг сливочного мороженого в декабре 2021 года по краю составляла 538,07 рубля и за год увеличилась на 10,4%.
Дороже всего десерт обходится жителям Норильска — в среднем 614,56 рубля за 1 кг.
Самые низкие цены в Канске — 464,53 рубля за 1 кг.
В столице региона Красноярске 1 кг сливочного мороженого в среднем обходится покупателям в 545,19 рубля.
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