Красноярский край отправил за рубеж почти 200 тысяч тонн сельхозпродукции

Основная часть экспортных поставок — это зерно и рапс. Но также за границу из края поставляют овощи, яйца, мед и молоко.

В 2021 году из Красноярского края за рубеж было поставлено более 194,1 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса. Такие данные приводит региональный Россельхознадзор.

Основные потребители красноярских злаков это:

Монголия (98,8 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т рапса);

Китай (15,1 тыс. т зерна и 25,8 тыс. т рапса);

Беларусь (29,4 тыс. т рапса);

Киргизия (10,2 тыс. т зерна);

Казахстан (8,3 тыс. т зерна и 0,3 тыс. т рапса);

Азербайджан (1,2 тыс. т зерна).

Помимо этого за рубеж было отгружено 987,6 тонны плодовоовощной продукции, в том числе:

680 т картофеля в Киргизию и Казахстан; 204 т томатов в Казахстан; 99 т огурцов в Казахстан; 3,7 т грибов в Германскую Федеративную Республику 0,9 т лука-севка в Казахстан.

Из продуктов животного происхождения главной статье экспорта являются куриные яйца — их за 2021 год было отправлено за рубеж более 5 млн штук. Причем только в одну страну — Монголию. Также она закупила более 24 тонн красноярского мороженого.

Помимо этого из края экспортируется мёд (5,6 тонн в Японию) и впервые в современной истории в Китай было поставлено пастеризованное молоко (размер партии — более 48 тонн).

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Экспорт круглого леса из Красноярского края вырос на 17% В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках. С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов Отставание от показателей, достигнутых годом ранее, небольшое, но все же есть.

Красноярские товары будут поставлять в Афганистан, Иран и Таджикистан

Для этого в Таджикистане создадут логистический центр, который будет администрировать эти поставки.