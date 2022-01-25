Красноярский край отправил за рубеж почти 200 тысяч тонн сельхозпродукции
Основная часть экспортных поставок — это зерно и рапс. Но также за границу из края поставляют овощи, яйца, мед и молоко.
В 2021 году из Красноярского края за рубеж было поставлено более 194,1 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса. Такие данные приводит региональный Россельхознадзор.
Основные потребители красноярских злаков это:
- Монголия (98,8 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т рапса);
- Китай (15,1 тыс. т зерна и 25,8 тыс. т рапса);
- Беларусь (29,4 тыс. т рапса);
- Киргизия (10,2 тыс. т зерна);
- Казахстан (8,3 тыс. т зерна и 0,3 тыс. т рапса);
- Азербайджан (1,2 тыс. т зерна).
Помимо этого за рубеж было отгружено 987,6 тонны плодовоовощной продукции, в том числе:
680 т картофеля в Киргизию и Казахстан;204 т томатов в Казахстан;99 т огурцов в Казахстан;3,7 т грибов в Германскую Федеративную Республику0,9 т лука-севка в Казахстан.
Из продуктов животного происхождения главной статье экспорта являются куриные яйца — их за 2021 год было отправлено за рубеж более 5 млн штук. Причем только в одну страну — Монголию. Также она закупила более 24 тонн красноярского мороженого.
Помимо этого из края экспортируется мёд (5,6 тонн в Японию) и впервые в современной истории в Китай было поставлено пастеризованное молоко (размер партии — более 48 тонн).
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В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках.
С жд-станций Красноярского края за год отправили почти 50 млн тонн грузов
Отставание от показателей, достигнутых годом ранее, небольшое, но все же есть.
Красноярские товары будут поставлять в Афганистан, Иран и Таджикистан
Для этого в Таджикистане создадут логистический центр, который будет администрировать эти поставки.