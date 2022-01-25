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Ковид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в три раза

Ковид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в три раза
Иллюстрация: pixabay.com

С детьми ситуация легче, но и здесь она остается напряженной за счет роста распространения респираторных заболеваний.

#НОВОСТИ
Эпидемиологический порог по респираторным заболеваниям (включая, ковид, грипп и ОРВИ) в Красноярске превышен на 64,9%. Причем среди взрослых — на 275,7%, а среди детей от 7 до 14 лет — на 55,8%. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.
 
В целом же по краю, ситуация менее напряженная: общий порог превышен на 18,7%, среди взрослых — на 119%, а среди детей — на 13,2%.
Горяев отмечает, что за прошлую неделю заболеваемость ковидом в крае выросла на 41% по отношению к позапрошлой.
По данным оперативного мониторинга за последние сутки зарегистрировано 522 случая заболевания, показатель распространения инфекции Rt — 1,1. При этом значимого роста числа госпитализированных не зафиксировано», — пишет глава краевого Роспотребнадзора.
Также он отмечает, число заболевших гриппом и ОРВИ тоже выросло, правда, цифр не приводит. Но уточняет, что это увеличение обусловлено преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
В настоящее время нет оснований для перевода школьников на дистанционный формат обучения. Однако по-прежнему в школах края применяется такая форма обучения локально — при одном заболевшем COVID-19 в классе или 20,0% заболевших ОРВИ в классе или школе», — резюмировал Горяев.
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В связи с резким ростом заболеваемости главный санитарный врач республики Людмила Салчак внесла ряд предложений по вводу мер, направленных на предотвращение массового распространения Covid-19.

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Автор: Петр Савельев
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