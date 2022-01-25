Вакцина «Спутник М» доехала до Красноярска

В край прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков. Ее хватит, чтобы привить чуть меньше двух тысяч детей.

Первую партию вакцины «Спутник М» доставили в Красноярск. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Сейчас вакцина распределяется между поликлиническими учреждениями Красноярска и межрайонными центрами в территориях. Поступившей партии хватит для иммунизации 1 920 детей. В ближайшее время планируется начать вакцинацию», — говорят в Минздраве.

Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков 12-17 лет. Таких в крае порядка 190 тысяч. Ограничения, как и порядок вакцинации, те же, что и у взрослой версии.

Прививать обещают сугубо добровольно и с письменного согласия родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего.

Напомним, что о старте вакцинации школьников стало известно еще на позапрошлой неделе. Однако, по тогдашним данным начаться она должна была, в период с 17 по 21 января.

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С детьми ситуация легче, но и здесь она остается напряженной за счет роста распространения респираторных заболеваний.