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Вакцина «Спутник М» доехала до Красноярска

Вакцина «Спутник М» доехала до Красноярска
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

В край прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков. Ее хватит, чтобы привить чуть меньше двух тысяч детей.

#НОВОСТИ
Первую партию вакцины «Спутник М» доставили в Красноярск. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Сейчас вакцина распределяется между поликлиническими учреждениями Красноярска и межрайонными центрами в территориях. Поступившей партии хватит для иммунизации 1 920 детей. В ближайшее время планируется начать вакцинацию», — говорят в Минздраве.
Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков 12-17 лет. Таких в крае порядка 190 тысяч. Ограничения, как и порядок вакцинации, те же, что и у взрослой версии.
 
Прививать обещают сугубо добровольно и с письменного согласия родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего.
 
Напомним, что о старте вакцинации школьников стало известно еще на позапрошлой неделе. Однако, по тогдашним данным начаться она должна была, в период с 17 по 21 января.
 
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В целом по региону привито чуть больше половины этой категории молодых людей, а в некоторых вузах охват еще ниже.

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Автор: Петр Савельев
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