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Организатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под суд

Организатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под суд
Иллюстрация: veved.ru

Злоумышленников, совершивших это преступления, разыскивали несколько лет. Последним взяли самого заказчика, который скрывался за рубежом.

#НОВОСТИ
В Красноярске завершилось расследование заказного убийства местного предпринимателя — собственника нескольких коммерческих фирм, работавших под брендом «ЭлитЭкоСистем». Об этом сообщили в Следственном Комитете по Красноярскому краю.
 
Преступление произошло в конце октября 2013 года. Около офиса его компании на предпринимателя напал неизвестный и нанес ему не менее 17 ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
 
Как выяснили следователи, на самом деле нападавших было трое — один прикрывал пути отхода, другой наблюдал за офисом, а третий, собственно, бил. Позже было установлено, что нанял этих троих знакомый директора «ЭлитЭкоСистем», который (директор) чужими руками хотел ликвидировать владельца компании (мотивы следователи не называют, как и размер вознаграждения, за которое согласились работать участники сговора).
Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия, однако были задержаны в 2017 и 2018 годах, а в 2019-2020-м их осудили, назначив наказание в виде 6, 8, 14 и 16 лет лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу», — говорят в Следкоме.
Организатора же убийства пришлось объявить в международный розыск. В итоге задержали его на территории Украины, где он с октября 2020 года находился в заключении, ожидая экстрадиции. Российской стороне его выдали в сентябре 2021-го.
В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях», — резюмировали следователи.
Теперь очередь за прокурором, который должен утвердить обвинительное заключение, после чего дело передадут в суд.
 
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Более 20 лет он скрывался от следствия за границей. Его сообщников задержали и осудили несколькими годами ранее.

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Автор: Петр Савельев
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