Организатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под суд
Злоумышленников, совершивших это преступления, разыскивали несколько лет. Последним взяли самого заказчика, который скрывался за рубежом.
Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия, однако были задержаны в 2017 и 2018 годах, а в 2019-2020-м их осудили, назначив наказание в виде 6, 8, 14 и 16 лет лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу», — говорят в Следкоме.
В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях», — резюмировали следователи.
Более 20 лет он скрывался от следствия за границей. Его сообщников задержали и осудили несколькими годами ранее.
Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
Суд огласил приговор авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет и 11 месяцев.
Задержан бывший первый замглавы СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин
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