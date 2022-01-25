Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%
В Красноярском крае наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю он составил 41%. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.
При этом отмечается, что пока массовых госпитализаций в больницы нет. За последние сутки в регионе выявили более 500 случаев заболевания, показатель распространения инфекции Rt составил 1,1.
Также в регионе наметился рост заболевших ОРВИ и гриппом. Превышение уровня эпидпорога по краю составило более 18,7. Больше всего показатели заболеваемости превышены среди взрослого населения — более чем на 100%.
Накануне в связи с большим количеством заболевших антивокидные меры были ужесточены в соседней Туве.
Там отмечен рост заболеваемости более чем в 5 раз. Ежедневно в республике регистрировали болеe 100 случаев заболевших коронавирусом.
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С детьми ситуация легче, но и здесь она остается напряженной за счет роста распространения респираторных заболеваний.
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