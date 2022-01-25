В компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ провели обыски в компании «КрасКом», об этом сообщил телеграм-канал «Борус». Отмечается, что визит силовиков может быть связан с крупным инвестпроектом.
По данным телеграм-канала, оперативники проводят расследования возможного превышения полномочий в рамках инвестпроекта, речь идет о сумме в 1 миллиард рублей.
«Было так: приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию», — прокомментировали в компании СГК.
Компания «КрасКом» не первый раз попадает под прицел сотрудников ФСБ.
Так, в 2020 году бывшего первого заместителя генерального директора ООО «Краском» привлекли к уголовной ответственности по делу о подкупе в размере 2 млн рублей.
В прокуратуре тогда сообщали, что обвиняемый пообещал представителю коммерческой организации подключить объект к сетям ООО «Краском» в месте несанкционированного присоединения за денежное вознаграждение.
Напомним, в июле 2021 компании «Краском» выдвинули иск на более чем на 3 млрд рублей.
«Красноярская сетевая компания», которая выступала истцом, заявляла, что коммунальщики сверх меры использовали ее сети для сброса сточных вод.
Отметим, компания «Красноярский коммунальный комплекс» основана в 2003 году и имеет более 2 тысяч сотрудников.
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