В компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ провели обыски в компании «КрасКом», об этом сообщил телеграм-канал «Борус». Отмечается, что визит силовиков может быть связан с крупным инвестпроектом.

По данным телеграм-канала, оперативники проводят расследования возможного превышения полномочий в рамках инвестпроекта, речь идет о сумме в 1 миллиард рублей.

«Было так: приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию», — прокомментировали в компании СГК.

Компания «КрасКом» не первый раз попадает под прицел сотрудников ФСБ.

Так, в 2020 году бывшего первого заместителя генерального директора ООО «Краском» привлекли к уголовной ответственности по делу о подкупе в размере 2 млн рублей.

В прокуратуре тогда сообщали, что обвиняемый пообещал представителю коммерческой организации подключить объект к сетям ООО «Краском» в месте несанкционированного присоединения за денежное вознаграждение.

Напомним, в июле 2021 компании «Краском» выдвинули иск на более чем на 3 млрд рублей.

«Красноярская сетевая компания», которая выступала истцом, заявляла, что коммунальщики сверх меры использовали ее сети для сброса сточных вод.

Отметим, компания «Красноярский коммунальный комплекс» основана в 2003 году и имеет более 2 тысяч сотрудников.

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