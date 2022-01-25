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В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах

В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах
Иллюстрация: kokshe-kontent.kz

Чуть менее 500 классов и полсотни детсадовских групп полностью переведены на удаленку из-за ковида.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает управление образования регионального центра.

Коронавирус выявили у 547 школьников и 63 учителей. Во время карантина школьники будут учиться удаленно.

Вместе с этим на карантин отправили 54 группы в 39 детских садах. Ковид подтвердился у 1300 детей и 24 воспитателей.

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Автор: Петр Савельев
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