В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах
Чуть менее 500 классов и полсотни детсадовских групп полностью переведены на удаленку из-за ковида.
Об этом сообщает управление образования регионального центра.
Коронавирус выявили у 547 школьников и 63 учителей. Во время карантина школьники будут учиться удаленно.
Вместе с этим на карантин отправили 54 группы в 39 детских садах. Ковид подтвердился у 1300 детей и 24 воспитателей.
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