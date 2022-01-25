В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах

Об этом сообщает управление образования регионального центра.

Коронавирус выявили у 547 школьников и 63 учителей. Во время карантина школьники будут учиться удаленно.

Вместе с этим на карантин отправили 54 группы в 39 детских садах. Ковид подтвердился у 1300 детей и 24 воспитателей.

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Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Новости ДК Красноярск

Роспотребнадзор: штамма омикрон на территории Красноярского края нет Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Он отметил, что в крае организован контроль граждан, прибывающих из стран Африки. Новости ДК Красноярск