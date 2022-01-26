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Коечный фонд ковидных госпиталей Красноярского края занят почти на 70%

Коечный фонд ковидных госпиталей Красноярского края занят почти на 70%
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Несмотря на 40-прецентный прирост заболеваемости, врачи и чиновники от медицины считают, что основной удар пятой волны придется на неотложки и амбулатории.

#НОВОСТИ
На конец января 2022 года в Красноярском крае развернуто 38 ковидных госпиталей. Их общий коечный фонд составляет порядка 3 500 коек. Занято из этого количества 66,35%. Об этом рассказал министр здравоохранения края Борис Немик, выступая перед депутатами Заксобрания региона на профильном комитете.
 
По его словам, в грядущую волну распространения заболеваемости основная нагрузка ляжет на «скорую помощь» и амбулаторное звено.
Также Немик сообщил, что в крае накоплены резервы лекарств для лечения ковида, которых хватит на 1-1,5 месяца. Охват же вакцинацией на 24 января 2022 года составляет 55,78% от взрослого населения.
 
Напомним, что вчера главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил, что заболеваемость ковидом в регионе в последнее время выросла более чем на 40%. В результате эпидемиологический порог по ковиду и гриппу сейчас превышен почти в четыре раза.
 
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Автор: Петр Савельев
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