Вакцинация студентов в Красноярском крае стала обязательной

Обязательную вакцинацию в регионе распространили на совершеннолетних учащихся всех учебных заведений (вузы, колледжи и т.п.). Целевые показатели должны быть достигнуты к середине марта.

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию студентов. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Судя по тексту постановления, требование будет распространяться на всех совершеннолетних (18+) учащихся вузов и учреждений профессионального образования. К 15 марта 2022 года привито должно быть не менее 80% от общего их числа.

Какие санкции будут применяться к невакцинированным, в документе не сказано.

Действовать новое постановление начнет на следующий день после его официального опубликования (пока это не произошло).

Напомним, что по последним данным в Красноярском крае вакцинировано 55,78% взрослого населения.

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