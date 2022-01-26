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Вакцинация студентов в Красноярском крае стала обязательной

Вакцинация студентов в Красноярском крае стала обязательной
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Обязательную вакцинацию в регионе распространили на совершеннолетних учащихся всех учебных заведений (вузы, колледжи и т.п.). Целевые показатели должны быть достигнуты к середине марта.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию студентов. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
 
Судя по тексту постановления, требование будет распространяться на всех совершеннолетних (18+) учащихся вузов и учреждений профессионального образования. К 15 марта 2022 года привито должно быть не менее 80% от общего их числа.
 
Какие санкции будут применяться к невакцинированным, в документе не сказано.
Вакцинация студентов в Красноярском крае стала обязательной 1
Действовать новое постановление начнет на следующий день после его официального опубликования (пока это не произошло).
 
Напомним, что по последним данным в Красноярском крае вакцинировано 55,78% взрослого населения.
 
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Автор: Петр Савельев
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