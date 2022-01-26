Бархатовскую птицефабрику снова хотят обанкротить
В прошлом году это пытался сделать Россельхозбанк, но ему в этом отказали. Теперь попробуют партнеры, которые уже судились с птицефабрикой.
Красноярскому вагоноремонтному заводу грозит субсидиарная ответственность на 1,6 млрд руб. по долгам банкротного АО «Строительная компания „Афина Паллада“», пишет «Коммерсант».
Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
Началась поэтапная распродажа скандального комбината «Школьного питания». Первый лот уже выставлен. На очереди другие. Рассказываем подробности.
Предпринимателей в Красноярском крае стали реже банкротить
За первое полугодие этого года в Арбитражный суд Красноярского края поступило больше исков о признании должников банкротстве. При этом чаще банкротят не бизнес, а физлиц.