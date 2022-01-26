Бархатовскую птицефабрику снова хотят обанкротить

В прошлом году это пытался сделать Россельхозбанк, но ему в этом отказали. Теперь попробуют партнеры, которые уже судились с птицефабрикой.

Компания «Агропартнер» намерена обратиться в суд с требованием обанкротить Бархатовскую птицефабрику . Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на публикацию потенциального истца.

Что послужило причиной такого решения «Агропартнера», неизвестно — заявление в суд пока не подано. Однако в августе 2021 года компания отсудила у птицефабрики 3,4 млн рублей долгов по поставкам и неустойки за просрочку. Бархатовцы пытались оспорить это решение, но неудачно — 13 января 2022 года им было отказано.

Это не первая попытка обанкротить Бархатовскую птицефабрику. Так, весной 2021 года это пытался сделать Россельхозбанк. Общая сумма исковых требований тогда составляла около 91,4 млн рублей. Но в иске было отказано, а дело о банкротстве — прекращено.

Напомним, что в конце ноября Законодательное Собрание Красноярского края согласовало в первом чтении продажу полного пакета акций птицефабрики, которые принадлежат правительству региона. Помимо этого власти хотят « скинуть » свои пакеты в еще нескольких компаниях — например, в «Красноярскнефтепродукте».

Во сколько оцениваются акции Бархатовской птицефабрики, неизвестно. Однако уставный капитал предприятия превышает 220 млн рублей. В 2020 году она показала убыток в 84,1 млн рублей при выручке 916,1 млн.

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