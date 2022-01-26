Вице-мэра Дудинки будут судить за коррупцию при строительстве моста

Чиновницу обвиняют в преступлении, связанном с превышением должностных полномочий при строительстве моста в поселке Волочанка.

Заместитель мэра Дудинки Янина Квасова предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

По версии следствия, в августе 2019 года чиновница заключила контракт с компанией «Энергоспецстрой» на строительство моста через реку в поселке Волочанка (входит в состав Дудинки). После того, как фирма сообщила, что свою часть работы сделала, Квасова подписала документы на оплату. Деньги ушли бизнесмену, но позже выяснилось, что построенный мост не соответствует утвержденному проекту, а также является некачественным и небезопасным.

Специалисты оценили причиненный ущерб казне в 13 миллионов рублей. Также значительный материальный ущерб был нанесен бюджету Дудинки действиями Квасовой по контракту о цветовом оформлении фасадов жилых домов города. Общий ущерб от преступлений составил 13 657 097,35 рубля», — рассказали в суде.

В отношении Квасовой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст.286 УК РФ, а саму ее поместили под домашний арест. На дня прокурор утвердил обвинительное заключение по этому делу и его передали в Дудинский районный суд для рассмотрения по существу.

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