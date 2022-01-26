Пижама и офисный верх: как работают красноярцы на удаленке
Жители Красноярского края рассказали, что не уделяют много внимания внешнему виду, когда работают из дома. Так, 40% опрошенных признались, что стали меньше следить за тем, как выглядят.
По данным службы исследований hh.ru, на удаленке меньше стали следить за собой ИТ-специалисты (53%) и маркетологи (51%).
25% респондентов отметили, что стали больше времени уделять уходу за собой (21% среди мужчин и 26% среди женщин). Это, в основном, административный персонал (34%) и банковские работники (30%).
Почти 60% респондентов признались, что работают из дома в неформальной домашней одежде. В основном, это работники продаж (61%), маркетологи и банковские служащие (по 60%).
Почти 30% опрошенных выбирают повседневную одежду — ей приоритет отдают представители высшего менеджмента(38%).
Еще 8% жителей нашего региона рассказали, что для работы из дома выбирают пижаму или халат — чаще всего они встречаются среди представителей медиа и искусства.
Есть среди опрошенных красноярцев и те, кто совмещает официальный рабочий стиль и стиль «удаленки» — так, 3% респондентов рассказали, что надевают офисный верх и домашний низ. Это, в основном, специалисты высшего менеджмента (13%).
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