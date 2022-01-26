Депутат Госдумы Александр Дроздов: «В России сформирована новая структура индустрии»

Россия удерживает прочное 6-е место в рейтинге крупных экономик мира, а по ВВП в номинальных долларах страна находится на 11-м месте. Об этом «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Дроздов.

Он отметил, что Россия удержалась от сильного падения в 2020-м году, а уже в 2021 году показала высокие темпы роста экономики — на уровне 4,4–4,5%. Темы роста ВВП оказались максимальными за 10 лет.

Однако, по мнению чиновника, «сама по себе величина ВВП еще не делает страну участником „высшей лиги“ и не гарантирует процветания для граждан».

«Для человека имеет значение, сколько налогов он платит, растут ли доходы, доступны ли кредиты, стабильны ли цены, безопасно ли на улицах, какого качества медицинскую помощь он получит в случае болезни. В этом направлении сделано достаточно много как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса», — отметил депутат.

По его словам, есть компании, которым заботятся о том, в каких условиях живут и работают их сотрудники. Для них важно и качество медицинской помощи, которую получают работники, и уровень образования, на который могут рассчитывать их дети.

«Для развития экономики важны ее структура, научный потенциал страны, ее промышленная мощь», — отметил Александр Дроздов.

Он заявил, что с момента перестройки экономика России прошла трудный этап «дикого капитализма», когда новые собственники направляли все усилия на получение сиюминутной сверхприбыли.

Развитие же по-настоящему рыночной экономики началось уже в середине 2000-х годов путем «проб и ошибок».

«За 30 лет произошли принципиальные изменения и в манере ведения бизнеса, и в корпоративной культуре, и в стратегическом планировании — от полной деиндустриализации к выдвижению задачи восстановления индустриального комплекса страны», — рассказал депутат.

Он уверен: сегодня в России сформирована новая структура индустрии. В стране созданы крупные вертикально интегрированные холдинги, технологические кластеров, инфраструктура для промышленного малого бизнеса.

«Российская нефтегазовая отрасль работает по самым современным стандартам. К примеру, МЛСП «Приразломная» компании «Газпром нефть» — единственная платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Компания «Новатэк» разработала свою технологию крупнотоннажного СПГ, а российские металлурги модернизируют заводы и даже вводят новые мощности с поистине комсомольским размахом — чего стоит один только запущенный пока в пусконаладочном режиме Тайшетский алюминиевый завод En+ Group. А весной 2021 года было объявлено, что инвестиции «Русала» в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей», — рассказал Александр Дроздов.

Кроме того, по его словам, в России в последние годы начались и крупные инфраструктурные проекты, которые когда-то не были возможны.

Так, компания РЖД занимается расширением транспортных узлов, в регионах страны возводятся новые современные аэропорты.

«Хотя работы по восстановлению экономики и промышленности еще много, цифры говорят, что усилия профильных министерств и самих промышленников не проходят даром», — отметил парламентарий.

Александр Дроздов уверен: у страны есть высокие шансы на возвращение в число глобальных лидеров.

«Если созданная президентом комиссия по развитию Восточной Сибири, членом которой я являюсь, сможет выполнить поставленные задачи по реализации потенциала этого региона, можно будет уверенно говорить о высоких шансах на возвращение в число глобальных лидеров» - заключил он.

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