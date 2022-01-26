Красноярский край получил более 140 млн рублей на лечение коронавируса
Красноярский край получит 142908,9 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19. Деньги выделены федерацией из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.
Всего федерация выделить регионам 20 млрд рублей, свыше 15 млрд рублей пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения COVID.
Так, планируется закупить около 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок — не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.
Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, затем лекарства поступят в больницы и поликлиники регионов, а также в федеральные медицинские организации.
Кроме того, 5 млрд руб. будет направлена на обеспечение лекарствами пациентам, которые лечатся от коронавируса в домашних условия под наблюдением врачей.
Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё более 830 тысяч человек.
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