Красноярский край получил более 140 млн рублей на лечение коронавируса

Красноярский край получит 142908,9 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19. Деньги выделены федерацией из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.

Всего федерация выделить регионам 20 млрд рублей, свыше 15 млрд рублей пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения COVID.

Так, планируется закупить около 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок — не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, затем лекарства поступят в больницы и поликлиники регионов, а также в федеральные медицинские организации.

Кроме того, 5 млрд руб. будет направлена на обеспечение лекарствами пациентам, которые лечатся от коронавируса в домашних условия под наблюдением врачей.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё более 830 тысяч человек.

Отметим, в Красноярском крае заболеваемость коронавирусом выросла на 40%. Красноярская краевая больница уже готовится к пятой волне COVID-19. В ковидных отделениях медучреждения сейчас идет ремонт, в рамках которого проводят дополнительные кислородные линии.

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