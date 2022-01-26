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Число вызовов «скорой» за неделю в Красноярске выросло в полтора раза

Число вызовов «скорой» за неделю в Красноярске выросло в полтора раза
Иллюстрация: news.myseldon.com

Количество вызовов скорой помощи в краевом центре по сравнению с прошлой неделей поднялось на 40%.

#НОВОСТИ

В Минздраве края данный факт связывают с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонными простудами.

В правительстве региона уточняют, что в мегаполисе ежедневно работают 80 бригад скорой помощи, которые приоритетно обслуживают пациентов с подозрением на инсульт или инфаркт. Симптомы ОРВИ и невысокая температура формально не являются основанием для приезда скорой, но по телефону диспетчер может соединить пациента с дежурным врачом.

В Хакасии 24 января в неотложную помощь поступило более 600 вызовов по взрослым пациентам и 800 по детям, что в три раза больше, чем неделей ранее, — пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Минздрав республики. Абаканскую станцию скорой планируют усилить студентами медицинского, которые замешать врачей, ушедших на больничный.

Нагрузка возрастает, ежедневно растет количество вызовов, количество заболевших, даже только официально регистрируемых, растет ежедневно. При этом существует нехватка специалистов — как водителей, так и фельдшеров», — цитирует «Ъ-Сибирь» Романа Ульских, координатора профсоюза «Действие» в Красноярском крае.

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Автор: Петр Савельев
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