Заповеднику «Хакасский» утвердили международный статус

Ранее он (заповедник) был включен ЮНЕСКО в международный перечень биосферных резерватов. Теперь это закрепили и в названии.

Заповедник «Хакасский» впредь будет именоваться государственным природным биосферным заповедником. Соответствующее постановление на днях подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение связано с тем, что ранее заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия», — говорят в правительстве.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе заповедника, в список биосферных резерватов ЮНЕСКО «Хакасский» включили еще в 2017 году. Однако закрепили статус в названии только сейчас.

Получение этого статуса позволит заповеднику участвовать в международных проектах по сохранению биоразнообразия, то раньше было для нас недоступно», — сказали в «Хакасском».

Заповедник «Хакасский» входит в пояс биосферных резерватов Алтае-Саянского экорегиона. Его (заповедника) площадь составляет 2029000 га. и включает основную зону (ядро) — участок «Малый Абакан» (площадь 97829 га), буферную зону — охранная зона участка «Малый Абакан», участок «Заимка Лыковых» и заказник федерального значения «Позарым» имени В. М. Зимина (площадь буферной зоны 396184 га) и зону сотрудничества — Таштыпский район республики Хакасия (площадь зоны сотрудничества 1534987 га).

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