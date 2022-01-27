Заповеднику «Хакасский» утвердили международный статус
Ранее он (заповедник) был включен ЮНЕСКО в международный перечень биосферных резерватов. Теперь это закрепили и в названии.
Решение связано с тем, что ранее заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия», — говорят в правительстве.
Получение этого статуса позволит заповеднику участвовать в международных проектах по сохранению биоразнообразия, то раньше было для нас недоступно», — сказали в «Хакасском».
Заказник был организован примерно через д
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