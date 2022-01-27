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«Агростартапам» в Красноярском крае увеличили объем господдержки

«Агростартапам» в Красноярском крае увеличили объем господдержки
Иллюстрация: krasagro.ru

По сравнению с прошлым годом, на гранты начинающим фермерам власти планируют выделить в полтора раза больше средств. Принимать заявки начнут летом.

#НОВОСТИ
В 2022 года объем господдерки начинающих фермеров Красноярского края в рамках грантового конкурса «Агростартап» составит 90 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в 2021-м. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
Конкурс проходит для фермеров и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировали хозяйство в год участия в отборе, а также для тех, кто только планирует производить или перерабатывать сельхозпродукцию», — пояснили в ведомстве.
На участие в «Агростартапе» могут претендовать крестьяне, планирующие потратить эти деньги на покупку земельных участков из земель сельхозназначения, оборудования, сельхозживотных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала, сельхозтехники, спецтранспорта, а также разработку проектной документации, строительство, ремонт или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.
 
Размер грантов — 3-6 млн рублей. Чтобы получить их, аграриям нужно будет вложить в заявленный проект минимум 10% от его стоимости. Израсходовать выделенные деньги нужно будет в горизонте полугода, создав на селе минимум одно рабочее место.
 
В этом году власти планируют выдать не менее 18 таких грантов — в прошлом году их было 15.
 
Заявки начнут принимать не раньше июня 2022 года. За помощью в подготовке документов для участия в конкурсе можно обратиться к специалистам информационно-консультационного центра «Енисей» — адреса и контакты его представительств можно узнать здесь.
 
Добавим, что гранты в рамках конкурса «Агростартап» выделяются в крае с 2019 года. За это время 45 начинающих фермеров региона получили поддержку в 160 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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