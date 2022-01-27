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В Красноярске появился художественный совет

В Красноярске появился художественный совет
Иллюстрация: krskstate.ru

Это консультативный совещательный орган, который будет рассматривать цветовые решения, которые применяются в городе, а также вопросы внешнего вида фасадов, зданий и строений.

#НОВОСТИ

Кроме того, совет будет заниматься согласованием объектов монументально-декоративного искусства и эскизных проектов настенной росписи и граффити.

Состав совета подбирался таким образом, чтобы в нем присутствовали представители классической школы и новаторы; специалисты, имеющие за плечами колоссальный опыт, и творческая молодежь.

Сейчас в художественный совет входят архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, специалисты управления архитектуры.

В мэрии Красноярска рассказали, что в последнее время в городе появляется много инициатив по украшению пространств, однако не все они находят поддержку у жителей.

«Есть мнения, что работы не украшают город, также есть замечания к качеству исполнения проектов. Тем не менее, запрос в обществе на подобные проекты растет. Поэтому глава города Сергей Ерёмин поручил создать орган, который сможет коллегиально влиять на формирование качественной архитектурно-художественной среды в Красноярске и будет учитывать мнение большинства горожан», — рассказывает руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.

Заседания художественного совета будут проводиться по мере необходимости.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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