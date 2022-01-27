Отцы — за стартовый капитал, матери — за помощь в трудоустройстве

В Красноярском крае матери чаще стремятся помочь детям с трудоустройством, отцы — с тем, чтобы обеспечить стартовым капиталом. Об этом рассказали специалисты SuperJob.

Согласно их данным, матери больше помогают детям с нематериальными аспектами — например, стремятся помочь выбрать профессию и найти работу, а также правильно воспитать и сформировать ответственность.

Отцы же, напротив, готовы помогать детям с материальными аспектами — например, обеспечить их стартовым капиталом.

Большинство жителей нашего края убеждены в том, что «поставить ребенка на ноги» — это значит, дать ему образование и помочь с выбором профессии. Почти 70% мужчин и женщин разделяют эту точку зрения.

27% родителей девочек уверены, что важно суметь воспитать человека, такого же мнения придерживаются и 29% родителей мальчиков.

Каждый 9-й опрошенный родитель девочки отметил, что важно помочь детям с покупкой жилья, это же имеет значения и для каждого 10-го опрошенного, который растит сына.

Те, кто воспитывают сыновей, уверены, что важно помочь ребенку с трудоустройством, для тех же, кто воспитывает дочерей, этот аспект чуть менее важен.

Помощь родителей в трудоустройстве — дело достаточно распространенное, но большинство рекрутеров отказывается рассматривать таких кандидатов, отмечают эксперты SuperJob.

4% респондентов, воспитывающих девочек, уверены, что важная часть родительского долга — это накормить, одеть и обуть, а также поддерживать ребенка во всем, такого же мнение — и 3% родителей мальчиков.

Что же касается личной жизни, то об этом больше беспокоятся родители девочек — так, 5% респондентов уверены, что «поставить дочь на ноги» — значит выдать ее замуж. Родители же сыновей за эту часть жизни волнуются меньше всего — переживает за это лишь 1% опрошенных.

По 9% родителей сыновей и дочерей в Красноярске убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность.

Поддерживать и укреплять здоровье, привить любовь к спорту одинаково актуально и в отношении девочек, и в отношении мальчиков (по 2%).

Научить домоводству дочерей и сыновей считают необходимым по 2% опрошенных. «Поднимать ребенка» — значит развивать его таланты и способности, считают по 1% тех, кто воспитывает девочек, и тех, кто растит мальчиков.

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