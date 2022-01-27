Отцы — за стартовый капитал, матери — за помощь в трудоустройстве
В Красноярском крае матери чаще стремятся помочь детям с трудоустройством, отцы — с тем, чтобы обеспечить стартовым капиталом. Об этом рассказали специалисты SuperJob.
Согласно их данным, матери больше помогают детям с нематериальными аспектами — например, стремятся помочь выбрать профессию и найти работу, а также правильно воспитать и сформировать ответственность.
Отцы же, напротив, готовы помогать детям с материальными аспектами — например, обеспечить их стартовым капиталом.
Большинство жителей нашего края убеждены в том, что «поставить ребенка на ноги» — это значит, дать ему образование и помочь с выбором профессии. Почти 70% мужчин и женщин разделяют эту точку зрения.
27% родителей девочек уверены, что важно суметь воспитать человека, такого же мнения придерживаются и 29% родителей мальчиков.
Каждый 9-й опрошенный родитель девочки отметил, что важно помочь детям с покупкой жилья, это же имеет значения и для каждого 10-го опрошенного, который растит сына.
Те, кто воспитывают сыновей, уверены, что важно помочь ребенку с трудоустройством, для тех же, кто воспитывает дочерей, этот аспект чуть менее важен.
Помощь родителей в трудоустройстве — дело достаточно распространенное, но большинство рекрутеров отказывается рассматривать таких кандидатов, отмечают эксперты SuperJob.
4% респондентов, воспитывающих девочек, уверены, что важная часть родительского долга — это накормить, одеть и обуть, а также поддерживать ребенка во всем, такого же мнение — и 3% родителей мальчиков.
Что же касается личной жизни, то об этом больше беспокоятся родители девочек — так, 5% респондентов уверены, что «поставить дочь на ноги» — значит выдать ее замуж. Родители же сыновей за эту часть жизни волнуются меньше всего — переживает за это лишь 1% опрошенных.
По 9% родителей сыновей и дочерей в Красноярске убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность.
Поддерживать и укреплять здоровье, привить любовь к спорту одинаково актуально и в отношении девочек, и в отношении мальчиков (по 2%).
Научить домоводству дочерей и сыновей считают необходимым по 2% опрошенных. «Поднимать ребенка» — значит развивать его таланты и способности, считают по 1% тех, кто воспитывает девочек, и тех, кто растит мальчиков.
Читайте также:
-
-
QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года
Более 60% жителей Красноярского края отметили, что введение QR-кодов запомнилось им сильнее всего в 2021 году. Опрос провела служба исследований hh.ru.
-
В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%
Большинство работодателей региона собирается пересмотреть зарплаты своих сотрудников в сторону увеличения. Правда, в различные периоды времени.
-
«Раздам долги»: красноярцы рассказали, на что потратят годовую премию
Портал по поиску работы SuperJob опросил жителей Красноярска на предмет того, на что пойдет их годовая премия, бонус или «тринадцатая зарплата».