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Красноярский край вошел в топ-5 по невыплате зарплат

Красноярский край вошел в топ-5 по невыплате зарплат
Иллюстрация: newsorel.ru

По данным Росстата, общая задолженность по зарплатам в Красноярском крае составляет 46,4 млн рублей, — сообщает Росстат.

#НОВОСТИ

В топ-5 по объем невыплаченных зарплат также вошли Татарстан, Тамбовская и Ростовская области, и Башкортостан.

Топ лидеров (млн рублей)

  • Тамбовская область — 91,2
  • Ростовская область — 71
  • Татарстан — 48,1
  • Красноярский край — 46,4
  • Башкортостан — 42,1

В исследовании Росстата отмечается, что по видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом:

  • обрабатывающие производства — 46,3%,
  • строительство — 15,8%,
  • сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,6%,
  • транспорт — 7,9%,
  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,1%,
  • добыча полезных ископаемых — 6,0%.

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Автор: Петр Савельев
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