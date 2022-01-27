Красноярский край вошел в топ-5 по невыплате зарплат

В топ-5 по объем невыплаченных зарплат также вошли Татарстан, Тамбовская и Ростовская области, и Башкортостан.

Топ лидеров (млн рублей)

В исследовании Росстата отмечается, что по видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом:

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Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей. Новости ДК Красноярск

QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года Более 60% жителей Красноярского края отметили, что введение QR-кодов запомнилось им сильнее всего в 2021 году. Опрос провела служба исследований hh.ru. Новости ДК Красноярск

Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции. Новости ДК Красноярск