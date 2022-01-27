Красноярский край вошел в топ-5 по невыплате зарплат
По данным Росстата, общая задолженность по зарплатам в Красноярском крае составляет 46,4 млн рублей, — сообщает Росстат.
В топ-5 по объем невыплаченных зарплат также вошли Татарстан, Тамбовская и Ростовская области, и Башкортостан.
Топ лидеров (млн рублей)
- Тамбовская область — 91,2
- Ростовская область — 71
- Татарстан — 48,1
- Красноярский край — 46,4
- Башкортостан — 42,1
В исследовании Росстата отмечается, что по видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом:
- обрабатывающие производства — 46,3%,
- строительство — 15,8%,
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8,6%,
- транспорт — 7,9%,
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,1%,
- добыча полезных ископаемых — 6,0%.
Читайте также
-
Отцы — за стартовый капитал, матери — за помощь в трудоустройстве
В Красноярском крае матери чаще стремятся помочь детям с трудоустройством, отцы — с тем, чтобы обеспечить стартовым капиталом. Об этом рассказали специалисты SuperJob.27.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели
Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.14.01.2022Новости ДККрасноярск
-
QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года
Более 60% жителей Красноярского края отметили, что введение QR-кодов запомнилось им сильнее всего в 2021 году. Опрос провела служба исследований hh.ru.11.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства
Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции.06.01.2022Новости ДККрасноярск
-
В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%
Большинство работодателей региона собирается пересмотреть зарплаты своих сотрудников в сторону увеличения. Правда, в различные периоды времени.05.01.2022Новости ДККрасноярск