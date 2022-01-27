Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.01
78,94
88,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У губернатора Красноярского края подтвердили COVID-19

У губернатора Красноярского края подтвердили COVID-19
Иллюстрация: krasnoyarsk.er.ru

Об этом сообщают красноярские СМИ со ссылкой на комментарий пресс-службы правительства Красноярского края.

#НОВОСТИ

Симптомы коронавируса появились у Александра Усса после рабочей поездки в Москву. Тест показал положительный результат. Омикрон ли это или нет, неизвестно. Глава региона прошел трехдневный курс интенсивной терапии в стационаре. Сейчас он уже дома, чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

В частности, в пресс-службе сообщили, что Александр Усс провел в удаленном режиме  рабочее совещание по подготовке к реализации проекта строительства красноярского метро.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБВ компании «КрасКом» побывали сотрудники ФСБ
  • Организатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под судОрганизатор убийства красноярского предпринимателя в 2013 году пойдет под суд
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%
  • Ковид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в четыре разаКовид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в четыре раза
  • В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадахВ Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.