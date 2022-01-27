У губернатора Красноярского края подтвердили COVID-19

Об этом сообщают красноярские СМИ со ссылкой на комментарий пресс-службы правительства Красноярского края.

Симптомы коронавируса появились у Александра Усса после рабочей поездки в Москву. Тест показал положительный результат. Омикрон ли это или нет, неизвестно. Глава региона прошел трехдневный курс интенсивной терапии в стационаре. Сейчас он уже дома, чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

В частности, в пресс-службе сообщили, что Александр Усс провел в удаленном режиме рабочее совещание по подготовке к реализации проекта строительства красноярского метро.