В Красноярск впервые приедут известные португальские музыканты

Это их первый визит в сибирский город. Здесь они сыграют с Красноярским камерным оркестром.

В малом зале Красноярской филармонии Красноярский камерный оркестр состоится совместный концерт Красноярского камерного оркестра и музыкантов из Португалии — дирижера Жузe Эдуарду Гомеша и трубач Жуау Морейра.

Это первый визит в наш город двух известных португальских музыкантов. В концерте прозвучит сочинение для струнного оркестра „Сцены в горах“ португальского композитора, пианиста и педагога Жозе Вианны да Мота. Открытием для публики станет Концерт для трубы с оркестром чешского автора 18 века Йоганна Баптиста Георга Неруды», — рассказали в оркестре.

Жузе Эдуарду Гомеш — главный дирижер оркестра FEUP (Порту, Португалия), профессор Лиссабонского музыкального университета и Музыкального университета Порту. Среди его многочисленных наград — первое место и премия Бетховена на конкурсе дирижеров Европейского союза.

Трубач Жуау Морейра окончил Высшую национальную оркестровую академию (Португалия) и магистратуру Высшей школы музыки и театра в Гамбурге (Германия). Выступал в качестве солиста с оркестром MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и другими португальскими коллективами. Завоевал второе место на конкурсе ITG (Международной гильдии трубачей), лауреат 1-й степени конкурса Terras La-Salette (Португалия).

Концерт состоится 11 февраля 2022 года. Цена билетов — от 400 до 800 рублей. Приобрести их можно здесь .

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