МегаФон создал совместное предприятие для разработки цифровых решений
МегаФон приобрел часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. Сделка реализована в форме создания СП, куда войдут активы и ряд команд приобретенной компании.
Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.
МегаФон, Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.
МегаФон запустит частную беспроводную сеть для крупного металлургического комбината
Компания МегаФон заключила соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК).
МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России
МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года.