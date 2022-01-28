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МегаФон создал совместное предприятие для разработки цифровых решений

МегаФон создал совместное предприятие для разработки цифровых решений
Иллюстрация: пресс-служба МегаФон

МегаФон приобрел часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. Сделка реализована в форме создания СП, куда войдут активы и ряд команд приобретенной компании.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ
МегаФон и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для МегаФона. МегаЛабс приобрел 50% в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце 2021 года. 
Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев. 
В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а Квантера станет основным разработчиком решений по заказу МегаФона. 
 
Фонд Quantum-A — один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений МегаФона, среди реализованных проектов — группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для МегаФона ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).
 
В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для МегаФона. Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России — среди последних его проектов поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.
 
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Автор: Петр Савельев
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