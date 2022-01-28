Зарплатные долги в Красноярском крае за год снизились почти на 17%
Существенно сократилась просрочка по заработной плате в перерабатывающих отраслях. Зато в строительстве она прибавила в объеме.
Задолженность по зарплате за 2021 год в полном объеме возникла из-за отсутствия собственных средств организаций. Долгов из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней нет», — уточняют статистики.
Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.
Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства
Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции.
С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.
Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства
С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.