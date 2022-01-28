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Зарплатные долги в Красноярском крае за год снизились почти на 17%

Зарплатные долги в Красноярском крае за год снизились почти на 17%
Иллюстрация: twitter

Существенно сократилась просрочка по заработной плате в перерабатывающих отраслях. Зато в строительстве она прибавила в объеме.

#НОВОСТИ
Предприятия Красноярского края на 1 января 2022 года должны были своим сотрудникам 46,2 млн рублей, это на 16,6% меньше, чем на ту же дату годом ранее. Такие данные приводят красноярские статистики.
 
Самый большой долг, уже традиционно, у строителей — 19,4 млн. Что, кстати, на 15,5% больше, чем было год назад. На втором месте идут пищевые производства — здесь накопленная задолженность по зарплате составляет 11,3 млн рублей. Однако в этом сегменте объем долга за год сократился на почти 26%.
 
По данным Красноярскстата, из общей суммы просроченных долгов по зарплате 44,6 млн рублей (96,5%) было накоплено еще до 2020 года. В 2021-м же она приросла примерно на 200 тысяч рублей.
Задолженность по зарплате за 2021 год в полном объеме возникла из-за отсутствия собственных средств организаций. Долгов из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней нет», — уточняют статистики.
Добавим, что, по итогу 2021 года, Красноярский край занял четвертое место по России по объему зарплатных долгов.
 
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Автор: Петр Савельев
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