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Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч

Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч
Иллюстрация: pixabay.com

На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.

#НОВОСТИ

Должность предлагают в российских нефтегазовых компаниях в этой стране. Работа вахтовая, предполагает переезд в Ирак.

Зарплата составит 327 тыс. руб. на руки. И это в 6 раз больше средней в Красноярском крае.

Специалист должен будет оказывать услуги по обеспечению безопасности персонала российских компаний в Ираке, координировать работу мобильной группы охраны, а также уметь оказывать первую помощь.

От претендентов на должность ждут:

  • опыт военной службы или службы в правоохранительных органах;
  • опыт работы в регионах со сложной обстановкой;
  • владение английским языком не ниже уровня intermediate.

При этом работодатель оплачивает авиабилеты, а также компенсирует затраты на питание и проживание на вахте, предоставляет спецодежду и медстраховку.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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