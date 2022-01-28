Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч
На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.
Должность предлагают в российских нефтегазовых компаниях в этой стране. Работа вахтовая, предполагает переезд в Ирак.
Зарплата составит 327 тыс. руб. на руки. И это в 6 раз больше средней в Красноярском крае.
Специалист должен будет оказывать услуги по обеспечению безопасности персонала российских компаний в Ираке, координировать работу мобильной группы охраны, а также уметь оказывать первую помощь.
От претендентов на должность ждут:
- опыт военной службы или службы в правоохранительных органах;
- опыт работы в регионах со сложной обстановкой;
- владение английским языком не ниже уровня intermediate.
При этом работодатель оплачивает авиабилеты, а также компенсирует затраты на питание и проживание на вахте, предоставляет спецодежду и медстраховку.
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