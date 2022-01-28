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В Красноярском крае начинают прививать детей

В Красноярском крае начинают прививать детей
Иллюстрация: detitambov.ru

Сегодня, 28 января, в Красноярском крае началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. В поликлиники региона поступили первые 1920 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак-М.

#НОВОСТИ

Гам-Ковид-Вак М (торговая марка «Спутник М») двухкомпонентная, вакцину смогут получить дети в возрасте от 12 до 17 лет.

На прививку уже записались 6 тысяч детей. Прививка будет ставится при наличии письменного согласия родителя или иного законного представителя. Дети старше 15 лет могут привиться без согласия родителей.

Минздрав края ранее направил в федеральный центр заявку на вакцинацию 22 тысяч детей.

Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что Минздрав и сам Центр жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому вакцину контролируют ряд структур.

Отметим, вакцина Гам-Ковид-Вак М разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В настоящее время пройдены две стадии исследований, проходит третья фаза клинических испытаний.

Ограничения, как и порядок вакцинации, у «Спутника М» отмечаются те же, что и у взрослой версии.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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