Реклама в интернете: главные ошибки маркетологов

Интернет давно и прочно стал основной рекламной площадкой для многих компаний. Вот только даже мастодонты этого рынка не могут гарантировать успешности кампании в сети. Разберемся, почему.

Главная ошибка, которая может провалить всю рекламную кампанию в интернете, — это уверовать в свой опыт и перестать анализировать продвигаемый продукт и его аудиторию. Именно тут появляется огромный шанс промахнуться — отправить сообщение совсем не тем людям, которые в нем нуждаются и могут стать клиентами.

Ошибка акцентирования

Рекламируя, к примеру, доставку суши, вряд ли стоит напирать на широкий ассортимент, вместо того, чтобы рассказывать о скорости доставки и удобстве оформления заказа. Иными словами, реклама должна доносить до целевой аудитории информацию именно о тех особенностях предложения, которые она (ЦА) считает ключевыми и важными. А для этого надо изучать своих потенциальных клиентов и знать, что они хотят.

Игнорирование разных вариантов

Есть такой метод — А/Б-тестирование. По сути, это проверка нескольких вариантов одного и того же предложения и сравнение их результатов. В ситуации с рекламой в интернете речь идет о различных способах презентации продукта или услуги, формулировок ключевых характеристик и т.п. Так можно выявить наиболее удачные решения и скомпилировать из них одно, которое окажется максимально эффективным. Однако, желая ускорить процесс и сделать его менее затратным, маркетологи нередко пренебрегают этой частью работы. В итоги получаются кампании, попадающие лишь в небольшой сегмент аудитории продукта. Соответственно, и конверсия оказывается существенно меньшей, чем могла бы быть.

Теряющийся баннер

Технологии производства баннерной рекламы хорошо известны. Причем не только профессионалам этого рынка, но и потребителям, которые уже «наелись» ей. Отсюда возникает эффект баннерной слепоты — контент, который подсознательно трактуется как рекламный, не воспринимается человеком.

Полностью справиться с этим эффектом не выйдет, но, поэкспериментировав с цветами, формой, подачей, можно снизить его воздействие, а, значит, и риски провала.

Отсутствие уникальности предложения

Очень опасно в рекламной кампании ограничиваться общими формулировками на общие же темы. «Сделаем кухню на заказ», «Разработаем мобильное приложение», «Продадим ноутбук» — все эти вариант обречены раствориться в сонме себе подобных. Предложение же должно быть уникальным, способным выделить продвигаемый продукт на фоне других. Собственно поэтому оно и называется — уникальное торговое предложение (УТП). Строится оно на основе конкретных свойств товара, которые, опять же, важны для потенциальной его аудитории.

Ошибка с каналом

В интернете есть истории, когда продукт продвигали по нестандартным каналам и добились большого успеха. Но, как правило, успех этот сильно преувеличен, да и сами истории нередко оказываются не совсем правдивыми. Ну, правда, как можно успешно продавать квартиры там, куда приходит аудитория, ищущая, скажем, джинсы. Вот продвигать товары для ремонта на сайтах недвижимости — вполне резонно. В общем, выбирать канал нужно тщательно и кропотливо — сопоставляя свои желания и потребности аудитории. Иначе не сработают ни креатив, ни убедительность, а бюджет будет потрачен впустую.

Невозможность переварить клиентский трафик

Пользовательский опыт — крайне важная составляющая в превращении потенциального покупателя в действующего. Даже если человека заинтересовало рекламное сообщение и он перешел по ссылке, это еще ничего не значит, если он не почувствует радости от своего прихода на той стороне. Долгое ожидание загрузки, медленная работа консультантов, ошибки в работе сайта — все это может навсегда отвратить человека от работы с компанией. Поэтому не стоит забывать о прогнозировании и планировании — клиентских потоков, числа консультантов, времени и всего прочего, от чего зависит удобство совершения покупки.

Плыть по течению

Рекламная кампания — организм живой и за ним нужно следить. Вариант: настроили, запустили и ждем лидов — здесь не работает. Объявления нужно регулярно анализировать на предмет откликов, времени срабатывания и по многим другим параметрам, чтобы, при необходимости, корректировать их, повышая тем самым эффективность, которая выражается в реальных продажах, а значит — деньгах.

Ставка на одну группу ЦА

Сегментировать аудиторию по значимым параметрам — полу, возрасту, географии и доходу — конечно, важно, но недостаточно, чтобы добиться хорошей конверсии. С выявленными группами нужно еще и разговаривать — с каждой на ее языке. Только так можно попасть в запросы большинства потенциальных покупателей и превратить их в действующих.

Анализ типичных ошибок рекламных кампаний очередной раз подтверждает, что основным фокусом работы маркетолога должна быть целевая аудитория, продвигаемого им продукта. А для это ее нужно знать. Помочь с этим могут различные сервисы. Например, «МТС Маркетолог», который, работая на основе технологии Big Data, позволяет настраивать кампанию так, чтобы она максимально точно и полно охватывала аудиторию продвигаемого товара или услуги.

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