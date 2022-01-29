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Открылся XX Международный Канский видеофестиваль

гитарист Иван Жук и певица Анна Хвостенко
гитарист Иван Жук и певица Анна Хвостенко. Иллюстрация: Канский видеофестиваль

Отмечающий 20-летие Канский видеофестиваль — единственный международный фестиваль, проходящий на территории России, посвященный короткометражному экспериментальному кино.

#НОВОСТИ

В планах на следующий сезон — включение в конкурсную программу еще и полнометражных работ, что обновит формат фестиваля.

Следующий фестиваль — двадцать первый, это полное совершеннолетие. Пришла пора уделить внимание полному метру, начать позиционировать фестиваль как «Сибирский «Сандэнс». Сегодня цифровые технологии позволяют всем снимать большое качественное кино, мы будем рады видеть его в программе», — рассказала Надежда Бакурадзе, арт-директор Канского видеофестиваля.

Фестивальные мероприятия перенесли в январский Красноярск, чтобы в августе не смешивать юбилейный фестиваль с очередным, как это сделали, например, Канны, также столкнувшиеся с переносом из-за пандемии. Но это не значит, что фестиваль оставит Канск, в котором проходит уже 20 лет.

Самое главное — в фестивале активно участвуют местные жители: они читают на площади стихи вместе с поэтами из Москвы, голосуют за архитектурные проекты, поддерживают его образовательные программы. Канский фестиваль — это прежде всего социокультурный проект с важной и благородной миссией», — подчеркнула Валентина Тислянкова, руководитель красноярского представительства Благотворительного Фонда Михаила Прохорова.

Накануне фестиваля стало известно, что член международного жюри, композитор и певец Петр Налич вынужден был отменить приезд в Красноярск по состоянию здоровья. Вместо него 29 января в «Доме кино» вместе с гитаристом Иваном Жуком выступит певица Анна Хвостенко, дочь Алексея «Хвоста» Хвостенко, выступавшая как в Большом театре, так и с группой «Аукцыон».

Мы изначально хотели позвать Аню и Ивана, еще когда планировалось провести всё летом в Канске. Они должны были выступать на месте сгоревшего здания, в котором когда-то давно находилась канская синагога. Мы благодарны, что Аня согласилась прилететь на день в Красноярск, и надеемся привезти Петра в Канск этим летом», — заявил Павел Лабазов, директор Канского видеофестиваля.

Конкурсная программа XX Международного Канского видеофестиваля разделена на четыре блока, вход на все показы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля kanskfest.ru. Победитель станет известен 30 января, он получит главный приз «Золотой пальмовый секатор».

Справка

Международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске (Красноярский край). Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира. Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

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Автор: Петр Савельев
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