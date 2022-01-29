Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022

В Красноярске прошла торжественная церемония открытия XXXIII Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Девиз церемонии открытия в этом году: «Династия. Ты не один». Это касается как истории борьбы, так и каждого спортсмена, который выйдет на ковер Красноярского дворца спорта.

Впервые на церемонии зрители услышали мысли самого Ивана Ярыгина о борьбе, о благодарности, о своем главном тренере Дмитрии Миндиашвили, о победе в, пожалуй, главном поединке для Ивана Ярыгина — чемпионате СССР 1970 года. Тогда молодой борец впервые стал чемпионом страны, получил уверенность в своих силах, и путевку на международные соревнования.

Это не просто турнир, это дань памяти великому человеку и нашему земляку. Турнир имеет статус одного из самых престижных в мире вольной борьбы, и мы смело заявляем, что дело Ивана Ярыгина продолжается, а династия выдающегося борца обретает новых сторонников. Уверен, что каждый из участников соревнований поставил перед собой цель повысить спортивное мастерство и, конечно, добиться победы!», — сказал Алексей Подкорытов, зампредседателя правительства Красноярского края.

Впервые на церемонии использовался масштабный круговой светодиодный экран на 360 градусов. Зрители из любого места могли наблюдать за авторской видеоинсталляцией, а лучшие артисты региона дополнили своими номерами творческую часть церемонии.

Я бы хотел вас всех поблагодарить за гостеприимство, за организацию турнира, молодцы красноярцы! Несмотря ни на что мы устремлены в будущее. Мы хотим, чтобы в нашу великую страну приезжали гости, видели наши старания и желание быть вместе со всеми. Именно спорт является послом мира, это всегда было, есть и будет. Уверен, что спортсмены, которые приехали к нам, покажут свое мастерство, а мы все будем радоваться празднику спорта», — произнес Шолбаан Кара-оол, зампредседателя Государственной Думы.

Заслуженный мастер спорта СССР, герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по борьбе Александр Карелин поделился впечатлениями от Ярыгинского турнира-2022.

Для всех борцов этот турнир всегда являлся важным экзаменом. После Ярыгинского турнира у победителей и призеров появляется особая отметка, что они обладают высокими шансами побеждать дальше — на чемпионате Европы, мира, Азии, Олимпийских играх. А для города, с которым у нас очень четкие ассоциации с борьбой, для города, где есть набережная имени Ярыгина, где есть дворец, который носит имя Ивана Сергеевича, это очень важно. И для развития селекционных задач, и для того, чтобы в этот сложный период показать иностранцам, какова Сибирь, каков Красноярский край, каков его краевой центр, который явил миру гения — Ивана Сергеевича Ярыгина. Очень хороший состав участников», — сообщил Александр Карелин.

В этом году в турнире принимают участие более 300 человек из 11 стран мира, среди которых США, Албания, Монголия, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Грузия, Россия. На турнире будут разыграны медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. По итогам Ярыгинского турнира будет сформирован состав национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года.

Билетная программа турнира стартовала 26 января, в открытую продажу поступили билеты на каждый день турнира (утренняя + вечерняя программы) и абонементы.

Стоимость билетов

на дневную программу — 300 рублей;

на вечернюю программу — 400 рублей;

абонемент — на все дни турнира — 2000 рублей.

Приобрести билеты можно в кассе Дворца спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12). Кассы будут работать все дни турнира с 08.30 до 19.30.

ВНИМАНИЕ! При посещении турнира зрителям необходимо предъявить на входе QR-код.

Для тех, кто не сможет попасть на соревнования и посмотреть поединки вживую, будет возможность посмотреть соревнования по телевизору и в интернете. Трансляция турнира организована:

на сайте федерации спортивной борьбы России http://www.wrestrus.ru , ссылки на турнир можно найти на портале http://www.kraysport.ru и в группах «Крайспорта» в социальных сетях.

, ссылки на турнир можно найти на портале и в группах «Крайспорта» в социальных сетях. также жители края смогут увидеть церемонию открытия и поединки турнира на краевом телеканале «Енисей»:

28 января в 00:05 — отложенная трансляция церемонии открытия турнира и финальные схватки;

29 января в 00:05 — отложенная трансляция финальные схватки;

30 января — в 21:00 — отложенная трансляция финальные схватки.

Следить за всеми событиями турнира можно на сайте http://www.kraysport.ru или в телеграм-канале «Гран-при «Иван Ярыгин»:

28 января (пятница)

08:15-08:30 — взвешивание: женщины — 50,55,59,65 кг, мужчины — 57,61,70 кг

08:30-09:00 — медосмотр и взвешивание:

женщины — 53,57,62 кг, мужчины — 65,79,125 кг

11.00-17.00 — утешительные встречи:

женщины — 50,55,59,65 кг, мужчины — 57,61,70 кг

11.00-17.00 — предварительные схватки и ½ финала в весовых категориях

женщины — 53,57,62 кг, мужчины — 65,79,125 кг

17.30-18.15 — Церемония открытия

18.15-20.15 — финалы: женщины — 50,55,59,65 кг, мужчины — 57,61,70 кг

20.15-20.45 — церемония награждения

29 января (суббота)

08:15-08:30 — взвешивание: женщины — 53,57,62 кг, мужчины — 65,79,125 кг

08:30-09:00 — медосмотр и взвешивание: женщины — 68,72,76 кг, мужчины — 74,86,92,97 кг

11.00-18.00 — утешительные встречи: женщины — 53,57,62 кг, мужчины — 65,79,125 кг

11.00-18.00 — предварительные схватки и ½ финала в весовых категориях: женщины — 68,72,76 кг, мужчины — 74,86,92,97 кг

18.00-20.00 — финалы: женщины — 53,57,62 кг, мужчины — 65,79,125 кг

20.00-20.30 — Церемония награждения

30 января (воскресенье)

08:45-09:00 — взвешивание: женщины — 68,72,76 кг, мужчины — 74,86,92,97 кг

11.00-13.00 — утешительные встречи: женщины — 68,72,76 кг, мужчины — 74,86,92,97 кг

13.00-16.00 — финалы: женщины — 68,72,76 кг, мужчины — 74,86,92,97 кг

16.00-16.30 — Церемония награждения

16.30-17.00 — Церемония закрытия турнира

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