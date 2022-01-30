Красноярск ожидает потепление в начале февраля
По прогнозам синоптиков, к концу следующей недели в Красноярске потеплеет. В первые дни февраля в краевой столице будет пасмурно и без осадков.
Понедельник 31 января – самый холодный день уходящего января — днем –15°С, ночью –27°С.
Вторник и среда — днем –12°С, ночью –25°С.
В четверг 3 февраля — днем –13°С, ночью –23°С.
В пятницу 4 января — днем –11°С, ночью –20°С.
В выходные синоптики обещают оттепель — в субботу и воскресенье — днем –5°С, ночью –12°С.
По предварительным прогнозам, дневные февральские температуры в Красноярске будут держаться на отметке около –5°С.
Читайте также
-
Вагоноремонтный завод требуют привлечь на 1,6 млрд рублей
Красноярскому вагоноремонтному заводу грозит субсидиарная ответственность на 1,6 млрд руб. по долгам банкротного АО «Строительная компания „Афина Паллада“», пишет «Коммерсант».20.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Новое уголовное дело Марины Раковой. Хищение еще 9 млн руб. и 10 лет тюрьмы
Следствие полагает, что гражданский муж Раковой был фиктивно устроен на работу в Фонде новых форм развития образования и несколько лет получал незаконный доход. Деньги они делили с сообщниками.02.12.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Архив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
Читайте все выпуски журнала онлайн.13.09.2021Новости ДККрасноярск