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Красноярск ожидает потепление в начале февраля

Красноярск ожидает потепление в начале февраля
Иллюстрация: photocentra.ru

По прогнозам синоптиков, к концу следующей недели в Красноярске потеплеет. В первые дни февраля в краевой столице будет пасмурно и без осадков.

#НОВОСТИ

Понедельник 31 января – самый холодный день уходящего января — днем –15°С, ночью –27°С.

Вторник и среда — днем –12°С, ночью –25°С.

В четверг 3 февраля — днем –13°С, ночью –23°С.

В пятницу 4 января — днем –11°С, ночью –20°С.

В выходные синоптики обещают оттепель — в субботу и воскресенье — днем –5°С, ночью –12°С.

По предварительным прогнозам, дневные февральские температуры в Красноярске будут держаться на отметке около –5°С.

Красноярск ожидает потепление в начале февраля 1

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Автор: Петр Савельев
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