Суд: недостроенный ТЦ в Солонцах законсервировать

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по иску Емельяновского района о консервации недостроенного гипермаркета под Красноярском.

Напомним, что в августе 2021 года предприниматель Павел Городов приобрел масштабный недострой, который с середины 2010-х на въезде в краевой центр со стороны аэропорта встречает красноярцев и гостей столицы края.

Теперь суд приказал в течении двух месяцев (до 27 марта) законсервировать стройку и принять меры к охране стройплощадки.

Ранее, иск МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района был подан к прежнему собственнику ООО «ТК Проперти» в июне 2021 года. Объект, законченный на 27%, площадью 98 тыс. кв. м, по мнению истца «представлял угрозу жизни и здоровью людей», а меры по его охране не соблюдались.

История проекта

Многофункциональный торговый комплекс на пр. Котельникова, 8 в Солонцах, площадью 240 тыс. кв м с гипермаркетом, кинотеатром и парковками строился по договору между «Проперти» и торговой сетью «Ашан». Комплекс мог стать крупнейшим в Красноярске, объем вложений оценивался в 9 млрд рублей. «Ашан» покинул край в 2018 году, ООО «Проперти» обанкротился. Банк ВТБ выставил объект на торги весной 2021 года за 2,2 млрд. рублей.

По итогам аукциона объект приобрел за 214 млн рублей ИП Павел Городов — один из совладельцев завода холодильников «Бирюса».

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