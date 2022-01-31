Красноярскому краю дадут денег на спортоборудование для районов

Средства будут выделяться тремя транжами, разбитыми по годам. В общей сложности речь идет о 120 млн рублей.

Бюджет РФ, в рамках нового нацпроекта «Бизнес-спринт», выделит Красноярскому краю 120 млн рублей на закупку оборудования для строительства «умных» спортплощадок в сельской местности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первые 20 млн рублей в регион поступят в 2022 году, далее еще 40 млн в 2023-м и 60 млн — в 2024-м.

Помимо края средства на те же цели из федерального бюджета получат еще 83 региона страны. В общей сложности за три года им будет выделено свыше 9 млрд рублей.

На эти деньги в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», — говорят в правительстве.

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