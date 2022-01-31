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«Аврора» изменила расписание полетов в Улан-Удэ и цену билетов

«Аврора» изменила расписание полетов в Улан-Удэ и цену билетов
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать будут в те же дни, но в другое время. Минимальная стоимость перелета снижена почти на треть.

#НОВОСТИ
Перелеты между Красноярском и Улан-Удэ, совершаемые авиакомпанией «Аврора», теперь будут проходить в другое время и с другими ценами. Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.
 
Напомним, что о своем намерении запустить маршрут «Красноярск — Улан-Удэ» авиакомпания объявила в середине января 2022 года. Тогда планировалось, что полеты стартуют 3 февраля и будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, с вылетом из Красноярска в 16:20 и обратно — в 20:30.
 
Теперь же в четверг вылет из Красноярска переносится на 17:05, а из Улан-Удэ — на 21:15. По воскресеньям летать будут по прежнему расписанию.
 
Также изменилась и минимальная стоимость перелета (туда-обратно) — с 11 000 рублей до 7 400.
 
Стартует полетная программа как и было заявлено — 3 февраля 2022 года.
 
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В перечне таких перелетов порядка трёх десятков направлений. Большая часть из них — односторонние.

Автор: Петр Савельев
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