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Два новых ЦБК собираются построить в Красноярском крае с участием ФНБ

Два новых ЦБК собираются построить в Красноярском крае с участием ФНБ
Иллюстрация: segezha-group.com

В каком объеме в этих проектах будет участвовать Фонд национального благосостояния, пока не ясно. Но «проработать выделение средств» уже поручено.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае, при участии Фонда национального благосостояния, могут появиться два новых целлюлозно-бумажных комбината, сообщает РБК. По информации редакции, вице-премьер РФ и куратор СФО Виктория Абрамченко, по итогам совещания, посвященного «якорным» лесопромышленным и лесохимическим проектам в Сибири, поручила правительству, в лице Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, проработать выделение средств для этих проектов.
 
Новые комбинаты, которые могут получить поддержку ФНБ, планируется построить в Енисейском и Богучанском районе. Проект первого реализует Segezha Group (входит в АФК «Система»). Его плановая мощность составит 1 млн тонн в год. Где именно в районе собираются установить комбинат, неизвестно. Стоимость реализации проекта оценивается в 200 млрд рублей, из которых 25% холдинг хочет получить из фонда.
 
Второй проект, к которому может подключиться ФНБ, реализуется Rockwell Capital и ВЭБ на базе активов «Краслесинвеста». Его мощность также составит около 1 млн тонн в год, да и стоимость реализации оценивается почти в ту же сумму — 2,6 млрд долларов (202,3 млрд рублей по курсу ЦБ на 31 января 2022 года). Однако инвестиционное решение по этому ЦБК пока не принято — это должно произойти в течение этого года. На какое участие ФНБ рассчитывают стороны в этом проекте, не заявляется.
 
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В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках.

Segezha Group купила 24 лесопромышленных предприятия Сибири

Новые активы расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Их приобретение обошлось холдингу в более чем полмиллиарда долларов.

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Своими действиями он нанес ущерб своему учредителю в сотни миллионов рублей, продав заготовленный лес на сторону.

Автор: Петр Савельев
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