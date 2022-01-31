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Красноярцы стали покупать больше машин в кредит

Красноярцы стали покупать больше машин в кредит
Иллюстрация: avtoremont.club/

Количество автокредитов, выданных за год в крае, увеличилось почти на треть. Примерно на столько же выросли и сами займы на покупку автомобилей.

#НОВОСТИ
За 2021 год в Красноярском крае было выдано 14 416 автокредитов, это на 32% большем, чем годом ранее. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.
 
При этом средний размер займа на покупку автомобиля в декабре 2021-го год к году увеличился на 28,2%, составив 1,225 млн рублей.
По данным же агентства «Автостат», за прошлый год ы Красноярском крае было куплено 18 330 новых автомобилей, что больше показателя 2020-го лишь на 1,3%.
 
Примечательно, что, если говорить о общероссийской динамике, тот она совпадает с краевой только в части среднего размера автокредита — по стране он прибавил 28% и составил 1,28 млн рублей. Что же касается изменения числа займов, то оно существенно меньше, чем в регионе — 11,1% (до чуть больше 1 млн займов). А вот продажи новых машин по России выросли кратно сильнее — 2,8% (до примерно 1,5 млн автомобилей).
В 2021 году авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов», — говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
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Автор: Петр Савельев
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