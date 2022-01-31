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Каждый второй случай ковида в Красноярском крае – это «омикрон»

Каждый второй случай ковида в Красноярском крае – это «омикрон»
Автор фото: fernando zhiminaicela . Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, заболеваемость коронавирусом выросла за неделю в 2,3 раза, однако в основном болезнь протекает легко, без госпитализаций.

#НОВОСТИ

При этом в зоне риска находятся все возрастные группы, если раньше чаще заболевали взрослые 30-49 лет, то сейчас инфекция активно поражает детей 7-17 лет. Однако при этом у большинства заразившихся болезень протекает в форме, не требующей госпитализации.

По данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе более чем 50% исследованных проб выявлен именно «омикрон».

По сравнению с предыдущими штаммами, «омикрон» передается намного быстрее. А носитель вируса может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», - отметил Дмитрий Горяев.

Главный санитарный врач призвал работодателей перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы и попросил всех жителей края внимательно относиться к своему самочувствию.

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Автор: Петр Савельев
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